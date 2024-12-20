В России 20 декабря заявили о якобы украинской ракетной атаке ATACMS по городу Рыльск Курской области. В результате удара в городе зафиксировано много повреждений.

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Об этом сообщают в российских пабликах и публикуют фото и видео с места прилетов. В разных источниках сообщают, что в результате атаки погибли 5 человек, среди которых есть ребенок. Еще около 30 человек пострадали.

Отмечается, что была разрушена автостанция, повреждено здание школы, педучилище, местное здание культуры и несколько частных домов.

Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что объектом атаки стала так называемая "социальная инфраструктура" и пообещал оказать помощь пострадавшим.

В общей сложности насчитали якобы 50 "прилетов". На фото и видео, которые публикуют в сети, видны значительные разрушения в городе, повреждены дома и авто, возникли пожары.

Примечательно, что нет определенности относительно того, каким именно оружием был нанесен удар. Так, российский Telegram-канал Shot утверждает, что обнаруженные в Рильске обломки свидетельствуют о том, что город атаковали с американского РСЗО HIMARS. Telegram-канал Mash пишет, что были запущены ракеты ATACMS, которые якобы все сбили, а повреждения являются результатом падения обломков.

В настоящее время оперативные службы РФ устраняют последствия ударов и помогают пострадавшим.

Ранее сообщалось, что в российском Новосибирске партизаны сожгли топливозаправщики армии кафиров, находившихся на территории воинской части. Операцию провели представители легиона "Свобода России".

Напомним, что в Ростовской области РФ вечером 18 декабря раздались взрывы. Сообщалось, о по меньшей мере четырех прилетах ракет по металлургическому заводу в городе Каменск-Шахтинский, что неподалеку от границы с Украиной. Также было поражено крупное химическое предприятие.

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