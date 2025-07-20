В России придумали 'азербайджанский след' в украинской операции 'Паутина': что известно

В России решили убить двух зайцев одним выстрелом – и отыскали в операции Службы безопасности Украины "Паутина" "азербайджанский след". Это произошло на фоне дальнейшего ухудшения отношений между РФ и Азербайджаном и вызванных им истерик у представителей российской власти и пропагандистов всех уровней.

Видео дня

По версии роспропаганды, в поражении российской стратавиации якобы были задействованы представители азербайджанской диаспоры в РФ. На фантастический "кульбит" пропагандистов обратил внимание общественный деятель, блогер и волонтер Сергей Стерненко.

"Между тем к*цапы нашли в операции СБУ "Паутина" тот самый "азербайджанский след", – иронизирует Стерненко, публикуя скриншот соответствующего сообщения из Telegram-канала российского "православного олигарха" Константина Малофеева "Царьград".

Версию с "азербайджанским следом" в реализации операции "Паутина" по уничтожению стратегической авиации России (ее роспропаганда упорно именует "терактом" несмотря на то, что это были абсолютно законные военные цели), как следует из слов "ведущей" одной из программ "Царьграда", пропагандисты позаимствовали у коллеги по цеху – администратора Z-канала с красноречивым названием "ZАПИСКИ ВЕТЕРАНА". Тот же в свою очередь ссылается на "источники в разведке".

"Нашей разведке стало известно, что азербайджанские спецслужбы, задействовав свои диаспоры в России, помогали украинским спецслужбам в проведении диверсионно-террористической операции "Паутина", целью которой было уничтожение стратегической авиации ВКС России", – выдал "инсайд" российский Z-канал.

В то же время он (а за ним и "Царьград") попытались еще и оправдать набирающие обороты в РФ репрессии российских силовых структур в отношении этнических азербайджанцев. Безосновательные обыски, нарушения прав человека и физическое насилие в отношении азербайджанцев в подаче роспропаганды превратились в "мероприятия по нейтрализации резидентуры азербайджанских спецслужб". К тому же, пропагандисты страны, объявившей себя главным "денацификатором" на планете, призвали к этническим "чисткам" и ликвидации на территории этнических диаспор.

"Именно азербайджанская диаспора помогала осуществлять логистику и перемещение грузов, используя свои бизнес-возможности и инфраструктуру рынков и складов. Именно поэтому российские спецслужбы сейчас проводят мероприятия по нейтрализации азербайджанских диаспор, которые в буквальном смысле слова являются резидентурой азербайджанских спецслужб, работающих в тесном контакте с украинскими. Ну и косвенным подтверждением выше сказанного является тот факт, что Азербайджан в буквальном смысле слова впал в истерику после начавшихся чисток азербайджанских диаспор в России", – заявили пропагандисты.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, как роспропаганда снова попыталась демонизировать Украину, "достав" старый фейк. Россияне продолжают информационную операцию для создания убеждения "массового народного гнева" и "сопротивления" мобилизации – прибегая при этом к грубой лжи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!