В России пригрозили сбивать американские самолеты над 'своей территорией'

Пресссекретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Соединенные Штаты якобы ведут войну против России. В этой связи он пригрозил сбивать американские самолеты над "своей территорией".

Такое заявление Песков сделал во время марафона "Знания. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи в среду, 6 марта. Об этом сообщают российские пропагандисты.

Песков заявил, что танки производства США передвигаются якобы по российским территориям.

"Америка воюет против нас. Танки США ездят по территории РФ (территории Украины, которые временно оккупированы Россией, – ред.). Это плохо. Они не просто ездят, они ездят до какого-то момента, а потом горят. Потому что мы их уничтожаем", – сказал он.

В то же время, спикер кремлевского диктатора начал угрожать, что в случае, если самолеты Воздушных сил США пересекут границу России, то "непременно будут сбиты".

"Если над нашей территорией улетят американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", – считает он.

При этом Кремль надеется, что в США рано или поздно придет осознание того, что Москва и Вашингтон "не являются врагами". А в России, по словам Пескова, "нет антиамериканизма".

Напомним, во время своего обращения в Федеральное собрание 29 февраля Путин снова угрожал миру ядерным оружием, заявив, что в российские войска уже поставлены баллистические ракеты "Сармат" с ядерной боеголовкой.

В Госдепе США назвали угрозы Путина безответственными и напомнили, что США уже не раз предупреждали РФ о последствиях применения ядерного оружия.

В Китае также отреагировали на ядерные угрозы Путина. Там призвали все ядерные государства действовать взвешенно и поддерживать глобальный стратегический баланс. В Пекине подчеркнули, что в ядерной войне победителей не будет.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший посол США в России Майкл Макфол считает, что Путин использует ядерные угрозы, чтобы замедлить поставки западной военной помощи Украине, однако сейчас на Западе меньше озабочены ядерным шантажом президента РФ, чем раньше.

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане рассказал, что Путин знает о последствиях для РФ в случае применения им ядерного оружия. Все его угрозы на этот счет являются психологическим запугиванием, а не реальным намерением.

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