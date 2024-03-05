Путин угрожает ядерным оружием, чтобы тормозить помощь Украине, он понимает, что проигрывает, – Макфол

Российский диктатор Владимир Путин использует ядерные угрозы для того, чтобы замедлить предоставление западными государствами серьезной военной помощи Украине. Однако сейчас на Западе меньше обеспокоены ядерным шантажом президента РФ, чем раньше.

Такое мнение высказал бывший посол Соединенных Штатов Америки в России Майкл Макфол в интервью The Washington Post 4 марта. Дипломат считает, что Путин "использует ядерные угрозы как козырь, чтобы сдерживать Запад".

По его словам, глава Кремля достает из кармана свой "ядерный прутик", когда понимает, что начинает проигрывать. Пик бряцания ядерным оружием пришелся на осень 2022 года.

Макфол считает, что к путинским ядерным угрозам все же стоит относиться серьезно. Он сказал, что если бы работал в администрации президента Штатов, то активно занялся бы разработкой серьезного ответа на эту угрозу.

"Он успешно удерживает нас (США. – Ред.) от предоставления украинцам оружия, которое, по их мнению, необходимо для того, чтобы остановить путинскую армии. Я не генерал и не могу это оценивать, но это их оценка", – добавил бывший посол.

Дипломат также сказал, что задержка с голосованием за законопроект с помощью для Украины может сделать спикера Палаты представителей США Майка Джонсона ответственным за успехи оккупационных российских войск на поле боя.

Он призвал Джонсона "сделать правильные вещи" и отметил, что гибель мирных людей в Одессе в частности лежит и на Вашингтоне, который делает недостаточно для того, чтобы защитить украинцев.

"Просто непонятно, почему спикер Джонсон этого не осознает. Ведь если он продолжит блокировать эту помощь, он войдет в историю как человек, которы помог Путину победить", – сказал Макфол.

В то же время, экс-посол заявил, что Штаты должны передать украинской армии больше дальнобойного оружия, ведь, когда Конгресс одобрит помощь для Киева, то американцы захотят увидеть "пользу" от предоставления стране этих $50 млрд.

"По моему мнению, администрация Байдена должна сделать больше, особенно в вопросе ракет большой дальности, чтобы предоставить Украине необходимые средства, в частности, для наступления на Крым. Я считаю, что именно там Путин наиболее уязвим", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме заявили, что Путин использует неспособность Конгресса США принять законопроект с дополнительной помощью для Украины. Глава Кремля имеет выгоду от нерешительности американских законодателей, ведь это сказывается на поле боя.

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