"Это выгодно для Путина": в Белом доме сказали, почему не стоит медлить с помощью Украине

В администрации американского президента Джо Байдена заявили, что российский диктатор Владимир Путин использует неспособность Конгресса США принять законопроект с дополнительной помощью для Украины. Глава Кремля имеет выгоду от нерешительности американских законодателей, ведь это сказывается на поле боя.

Об этом сказал координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в понедельник, 4 марта, передает Укринформ. Он напомнил, что после захвата войсками России Авдеевки на Донетчине они не остановили свое наступления и пытаются оккупировать и другие населенные пункты на этом направлении.

"Дисфункция нашей системы на Капитолийском холме дает ему (Путину. – Ред.) возможность размещать собственные военные позиции с большим преимуществом", – сказал представитель Белого дома.

По словам Кирби, воинам Сил обороны Украины все труднее удерживать рубежи без поддержки Соединенных Штатов, на которую они рассчитывали.

В этом контексте он в очередной раз выступил с призывом к Конгрессу принять необходимый пакет помощи Украине.

Как стало известно накануне, спикер Палаты представителей Майк Джонсон предоставил возможность законодателям согласовать новое предложение о законопроекте, включающем помощь Украине. Политик пока не обещал вынести проект на голосование. По данным американских СМИ, пакет финансовой помощи Украине начнут рассматривать в Конгрессе не раньше середины марта.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Джо Байден встретился с лидерами обеих палат Конгресса по вопросу разблокирования помощи Украине. Трое из четырех лидеров Конгресса поддержали выделение финансирования для Украины и призвали Джонсона наконец-то вынести принятый Сенатом законопроект на голосование в Палате представителей.

Сам Джонсон заявил, что "в первую очередь следует думать о потребностях США". Приоритетными он считает вопросы защиты границ и недопущения шатдауна.

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