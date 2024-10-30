В России снизился уровень доверия к местным властям: в ISW объяснили, что происходит и в чем главный замысел Путина

По результатам последних опросов, проведенных независимой российской исследовательской организацией "Левада-центр", уровень доверия к органам местного самоуправления в России за последний год снизился. Эта тенденция связана с тем, что российское правительство сосредоточилось на проведении так называемой криптомобилизации на региональном уровне.

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В то время как всеобщая мобилизация не объявлена, новые военные кадры активно привлекаются на местах, а контроль за этими процессами переводится на местных чиновников. Об этом сообщает Американский институт изучения войны (ISW).

Согласно данным опроса, проведенного в сентябре 2024 года, 43% респондентов доверяют местным органам власти, в то время как год назад этот показатель составил 45%. В то же время уровень доверия к Путину за год вырос с 76% до 80%.

В ISW объясняют, что падение доверия к местным властям обусловлено так называемой "криптомобилизацией" — процессом скрытого вовлечения людей в войну без официального объявления всеобщей мобилизации. Это позволяет уменьшить негативное влияние на имидж Путина и избежать прямой ответственности за необходимость пополнения резервов армии.

В то же время, ISW предполагает, что именно местные органы власти становятся посредниками в привлечении новых военных, выполняя тактические указания федерального руководства. Это позволяет сместить общественное недовольство на региональных чиновников.

"Небольшое снижение доверия к местным чиновникам и рост доверия к Путину являются показателями того, что попытки Путина отвлечь недовольство от себя и сделать чиновников низшего звена "козлами-отпущениями" за проблемы, связанные с войной в Украине, могут сработать", – считают в ISW.

Напомним, российские власти лишили гражданства страны-агрессора мигрантов, не вставших на военный учет. Решение приняло министерство внутренних дел Хабаровского края 19 октября в отношении трех таджиков.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев.

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