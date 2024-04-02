В России сняли видео с профессиональными актерами для подрыва мобилизации в Украине – ISW

Россия продолжает прилагать усилия для срыва мобилизации в Украине. Российские пропагандисты начали распространять видео, призванное подорвать доверие украинцев к украинским властям, оно снято достаточно качественно, что свидетельствует о том, что создавался ролик в рамках согласованной информационной операции с серьезным финансированием.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW). Посеять внутреннее недовольство в Украине захватчики пытаются путем противопоставления рядовых украинцев, воюющих на фронте, и "детей элиты", которые в это время продолжают жить роскошной жизнью.

"Пророссийские каналы распространяют пропагандистское видео о мобилизации в Украине, призванное подорвать доверие украинцев к украинским властям. Это пропагандистское видео имеет высокую производственную ценность и кинематографическое изящество, что свидетельствует о том, что оно является продуктом согласованной информационной операции, хорошо обеспеченной ресурсами", – отметили аналитики.

Российское оппозиционное издание "Агентство" рассказало, что ролик под названием "Его сынок – элита, а ты – мясо" россияне сняли на украинском языке. Сюжет построен на противопоставлении жизней детей элиты и обычных украинских военных и распространяется с комментариями вроде того, что видео было снято "для украинских мужчин, которых насильно отправляют в окопы гибнуть за киевский режим, тогда как дети элиты кайфуют" (так написал один из российских z-пропагандистов, который среди первых взялся распространять ролик).

В видео показаны двое "украинцев", один из которых наслаждается жизнью, а другого насильно забрали на фронт, где он был ранен. Ключевая мысль, которую пропагандисты пытаются вложить в главы украинцев, отмечена в конце ролика: "Ты знаешь, чьих сыновей мобилизация не касается".

"Мажора" в ролике сыграл профессиональный актер Максим Громов, ныне живущий в Москве и участвовавший в спектаклях столичного театра "Антреприза". Ранее он засветился в одном из кринжовых пропагандистских роликов, призывавших россиян на "выборы" Владимира Путина. В нем жителей РФ убеждали: "Идите на выборы, иначе вы станете геями".

Украинского военного сыграл актер из Тюмени, снимавшийся в ряде российских фильмов.

Оба актера с российскими журналистами говорить о своем участии в съемках отказались.

"Кремль по-прежнему использовал высококачественные пропагандистские видеоролики как часть централизованных информационных операций, и характеристики этого недавнего видео указывают на то, что видео поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, мобилизационные усилия украинцев и сеяние внутреннего недовольства", – ISW.

Между тем в "Агентстве" озвучили очевидную вещь, которая почему-то не приходит в голову россиянам: главная идея ролика в полной мере отвечает реалиям РФ. С тем отличием, что украинские воины защищают свои семьи и свою землю, а россиян гонят на смерть неизвестно за что.

Напомним, ранее в ISW рассказали, что служба внешней разведки РФ активизировала усилия по обвинению Украины в теракте в "Крокусе". В стране-агрессоре намеренно отрицают какую-либо ответственность или причастность к нападению "Исламского государства", боевики которого признались в содеянном.

Аналитики убеждены: подобная зацикленность Кремля на том, чтобы возложить вину на Киев, представляет угрозу безопасности для самой РФ. Ведь Кремль, пытающийся получить выгоду от страха россиян после нападения и "конвертировать" его в увеличение поддержки агрессии против Украины, не противодействует возможным последующим атакам.