Страна-агрессор снова "отличилась". Теперь там заговорили о необходимости введения в школах "военной подготовки" – причем даже не в старших классах, а начиная с пятого. То есть речь о детях, которым всего по 10-11 лет. Это светит и маленьким украинцам, которые находятся на временно оккупированной территории. Российские захватчики собираются их учить воевать против своей же страны.

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Подробнее о ситуации – в материале OBOZ.UA.

Под прицелом – десятилетки

Инициатором "новшества" выступил первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"После событий в Курской области нам необходимо возрождать в школах начальную военную подготовку, потому что дети должны себя обезопасить, свою семью. Поэтому нам нужно в каждой школе с 5-го класса, не 9-10-го, а с 5-го класса начинать начальную военную подготовку. И тогда у нас население будет готово к любым действиям, к любым провокациям", – заявил находящийся под санкциями США, Евросоюза и других стран единоросс.

Но даже жители упомянутого им российского приграничья, где с августа 2024 года идут боевые действия, не оценили такой "сюрприз". И сейчас в местных пабликах просто вал гневных сообщений.

"Ну уж нет. Есть военные училища, кто хочет, пусть идет туда. Ну и кружки добавить, кому сильно охота. Но для всех детей, да еще с 5-го класса, не надо! Это вообще для чего? К чему-то надо готовиться?" – написала местная жительница.

"А лучше вместо детского сада для мальчиков сделать детскую армию, чтоб уже к 7 годам были готовы ко всему. А к 18 это будут безупречные бурерожденные воины королевских кровей", – иронично отреагировал еще один курянин.

Некоторые вспомнили, как сверкая пятками бежали от границы с Украиной кадыровцы из "Ахмата": "Эти вооруженные до зубов мужики ничего не смогли сделать, попрятались, а к чему сейчас собрались готовить наших детей?!"

Кадровый резерв

Ситуация затронет, конечно же, и временно оккупированную часть Украины. Там и так полным ходом идет милитаризация украинских детей, которые оказались заложниками российских захватчиков.

Их заставляют вступать в "Юнармию", "Академию дружбы народов "Ахмат" и другие "военно-патриотические" организации. Все это не что иное, как попытка агрессора создать на будущее кадровый резерв.

В украинском Центре национального сопротивления однозначно расценивают это как преступление.

"Оккупанты не скрывают: они готовят детей не к будущему, а к смерти. В Госдуме прямо заявили, что школьники должны быть "готовы к войне". Кремль хочет воспитать поколение пушечного мяса для своих захватнических планов. Детей учат не строить жизнь, а готовят к убийствам – это преступление против человечности!" – говорят в ЦНС.

Там добавили, что точно так же действовали и в нацистской Германии: режим готовил детей к войне, а затем бросал их на фронт.

По словам собеседников OBOZ.UA на оккупированной части Запорожской области, сейчас в абсолютно каждой школе детям промывают мозги.

"Внушают им мысли об исключительности, превосходстве россиян, уничижительно отзываются об Украине и странах коллективного Запада – формируют образ врага. А также постоянно приводят к ученикам "героев СВО". Мало того, что те убивали украинцев, так это еще зачастую и отсидевшие зеки – в том числе за убийства граждан РФ", – говорит Елена.

Cпасти украинских детей от преступного влияния можно, конечно же, только после деоккупации. Однако есть и вопросы к родителям, которые так и не вывезли на свободную территорию своих дочерей и сыновей.