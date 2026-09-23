В России солгали об окружении Доброполья: в ISW назвали причину и объяснили, какова ситуация на самом деле. Карта

Министерство обороны России заявило о якобы окружении Доброполья российскими войсками, однако никаких доказательств этого не предоставило. На самом деле российские силы не совершили значительного продвижения в этом направлении, а украинские военные продолжают удерживать позиции к югу и северо-востоку от города.

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Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW). Там отметили, что заявление российского Минобороны является частью кампании Кремля по распространению ложных утверждений о якобы крахе украинской обороны.

В РФ заявили об окружении Доброполья

В российском Минобороны 22 сентября заявили, что войска Центральной группировки якобы окружили Доброполье и продвигаются в направлении Александровки к северо-западу от города. При этом российское ведомство не предоставило карт или других доказательств в подтверждение этого заявления.

В ISW отметили, что не наблюдали никаких подтверждений окружения Доброполья. Там также подчеркнули, что российское заявление противоречит недавним сообщениям украинской стороны.

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По словам начальника штаба одного из украинских батальонов артиллерийской разведки, 22 сентября российские войска не совершили значительного продвижения на Добропольском направлении. Он также отметил, что российское командование часто переносит установленные им самим сроки из-за значительных потерь личного состава и несоответствия между планами и реальной ситуацией на поле боя.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец 20 сентября сообщил, что Силы обороны Украины удерживают позиции к югу и северо-востоку от Доброполья.

Зачем Кремль распространяет фейки об окружении?

В ISW считают, что Москва активизировала информационные атаки именно сейчас на фоне сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проходит с 21 по 28 сентября. По оценке института, Кремль пытается подкрепить свои дипломатические усилия ложными заявлениями об успехах на фронте, чтобы добиться международного давления на Украину с целью ее капитуляции.

Кроме того, ложное заявление о Доброполье звучит на фоне того, что украинские силы в последние месяцы ликвидировали российский выступ к северу от Лимана. По мнению аналитиков, это вынудило российское командование пересмотреть масштабные планы по охвату "Пояса крепостей" — линии укрепленных городов Донецкой области.

В ISW также напомнили, что Россия уже неоднократно запускала подобные дезинформационные кампании о якобы окружении украинских сил, в частности в Курской области в октябре 2024 года, в Купянске осенью и зимой 2025–2026 годов, на направлении Рубцев в июне 2026 года, а также недавно между Великим Бурлуком и Волчанском. По оценке института, заявление о якобы окружении Доброполья также частично направлено на отвлечение внимания от недавних успехов украинских сил.

Напомним, украинская операция "Вивальди" нанесла удар по планам России по широкому окружению украинского "пояса крепостей" в Донецкой области. В ISW отмечали, что успехи Сил обороны к северу от Лимана сделали российский замысел по окружению укрепленных городов с севера и юга нереалистичным.

Как писал OBOZ.UA, в ISW заявляли, что Министерство обороны РФ значительно преувеличивает масштабы продвижения своих войск на фронте. Аналитики отмечали, что такие заявления Кремля создают ложное представление об успехах российской армии и якобы неизбежности победы России.

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