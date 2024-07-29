В России стало модным усыновлять похищенных украинских детей, – Лубинец

Страна-агрессор Россия продолжает похищать украинских детей с оккупированных территорий и вывозить их в РФ. Там маленьких украинцев нередко усыновляют россияне – этот процесс поставлен на поток и всячески популяризируется.

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Российские власти начали разрабатывать PR-кампанию, которая покажет, что украсть и усыновить украинского ребенка – это "модно". Об этом со времени пресс-конференции в Ивано-Франковске сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает "Укринформ".

"Мы начали получать информацию, что представители Государственной думы РФ, правительства, руководители регионального уровня начали искать себе украинского ребенка для так называемого усыновления", – сказал он.

Первым публичным случаем похищения украинского ребенка стала история российской чиновницы Марии Львовой-Беловой, которая забрала в свою семью мальчика из Мариуполя.

Затем появилась информация о депутате российской Госдумы Сергее Миронове, в семье которого оказались двое украинских детей. Это было уже полное и законченное уголовное преступление похищение двух наших детей, им сменили фамилии.

"Маргарита Прокопенко стала Мариной Мироновой. Ей сменили место рождения, свидетельство. Что касается мальчика Ильи, которого они вывезли с Маргаритой, то после того, как его обследовали в Москве и нашли у него заболевание, то мы предполагаем, что семья Миронова приняла решение от него. отказаться, потому что он болен. Но что дальше с мальчиком мы не можем установить... Мы не можем узнать, что с ними случилось и куда его перевезли", – отметил Лубинец.

Украинская сторона сейчас ведет переговоры с партнерами касательно возвращения других украинских детей, похищенных оккупантами и проживающих в семьях представителей российских властей.

Как сообщал OBOZ.UA, Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию еще семь детей из временно захваченных российскими войсками городов. Дети оказались в безопасности благодаря усилиям организации Save Ukraine, а также программы "Bring Kids Back UA", созданной по инициативе президента Владимира Зеленского в 2023 году.

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