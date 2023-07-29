В России укравшего телефон рецидивиста вместо тюрьмы сразу отправили на войну против Украины

В России массово вербуют осужденных для участия в боевых действиях в Украине. Некоторые преступники даже не успевают попасть в тюрьму.

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Так, в Амурской области мужчину, задержанного за кражу, отправили на войну, даже не открывая уголовного дела. Об этом сообщают в российском Telegram-канале "Осторожно, новости".

Как пишет источник, несколько дней назад 40-летний россиянин, в прошлом бывший военнослужащий, был задержан за кражу телефона. Отмечается, что мужчина ранее уже отбывал наказание в тюрьме за убийство и воровство.

Похищенный мобильный телефон так называемые правоохранители вернули обратно владельцу, однако дело по поводу кражи против вора возбуждать не стали. Уже через два дня рецидивиста передали сотрудникам военной комендатуры из Белогорска, чтобы в дальнейшем отправить на войну в Украину.

Ранее сообщалось, что российские власти продолжают вербовать на войну против Украины заключенных для увеличения своих усилий по мобилизации. Примечательно, что в ряды "мобиков" берут зэков с букетом различных инфекционных заболеваний. В частности, мобилизуют заключенных и больных ВИЧ и гепатит.

Как писал OBOZREVATEL, на фронте с бойцами Вооруженных сил Украины, кроме зеков, будут воевать и наркозависимые. Таким образом, местные военкоматы пытаются выполнить показатели по мобилизации в Северной Осетии.

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