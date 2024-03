В России усиливают риторику об 'угрозах' со стороны Украины и Запада: в ISW назвали главную цель Кремля

Российские официальные лица связывают США и Запад с более широким набором "террористических" атак на РФ после нападения террористов на "Крокус Сити Холл" 22 марта. Они усиливают риторику о предполагаемых западных и украинских угрозах, чтобы вызвать большую внутреннюю поддержку войны.

В Кремле надеются, что так им удастся привлечь мобилизационный ресурс. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW)

Следственный комитет и генпрокуратура РФ 27 марта заявили, что рассмотрят обращение госдумы о расследовании финансирования и организации террористических атак против России "американцами и западными странами".

Оба ведомства и российские депутаты, подавшие обращение, в этот раз не ссылались прямо на теракт в "Крокусе". Однако ранее кремлевские чиновники уже связывали Украину и Запад с атакой на концертный зал в Подмосковье.

"Им еще предстоит выдвинуть официальное обвинение, и Кремль может воздержаться от этого, поскольку все доступные доказательства продолжают показывать, что "Исламское государство" (ИГИЛ) несет ответственность за атаку", – отметили в ISW.

Там напомнили, что российские официальные лица регулярно называют украинские военные удары по законным военным объектам на оккупированной территории Украины или в РФ "терроризмом". Они постоянно заявляют, что "западные игроки помогают организовать эти удары".

По мнению аналитиков, Кремль стремится воспользоваться более широкими социальными страхами и гневом россиян после нападения на "Крокус Сити Холл", изображая Украину, США и Запад как непосредственные террористические угрозы. Он надеется, что восприятие "причастности" Киева и Запада к теракту увеличит внутреннюю поддержку войны против Украины. Так, российские официальные лица будут использовать более широкий взгляд на то, что они считают терроризмом, чтобы россияне еще больше представляли украинцев "террористами", а Запад – "спонсором терроризма".

"Кремль все еще может официально обвинить Украину в организации нападения на "Крокус Сити Холл", если он посчитает, что эти другие информационные усилия недостаточны для того, чтобы вызвать внутриполитический ответ, которого он желает", – предупредили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Институте изучения войны оценили, что попытка Кремля обвинить Украину в теракте обернется против него. По мнению аналитиков, такая настойчивость врага может нанести вред внутренней безопасности и жизни гражданского населения самой России.

