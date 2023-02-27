В России усугубились проблемы с вооружением, оккупанты меняют тактику ракетных ударов по Украине – ГУР

Военная разведка Украины фиксирует изменения в тактике страны-агрессора России в нанесении массированных ракетных атак по нашим городам. Частично они связаны с нехваткой у врага соответствующего вооружения.

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Вместе с тем становится очевидно, что оккупанты начали учитывать собственные ошибки. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк в комментарии "РБК-Украина".

"Во-первых, они действительно учатся на своих ошибках. Во-вторых, у них заканчиваются не только высокоточные ракеты, но и ракетное вооружение в целом", – отметил он.

В ГУР подсчитали, что в арсенале у РФ – еще тысячи ракет. Однако на массированные атаки по Украине она тратит их гораздо больше, чем в состоянии произвести.

"За месяц они сейчас могут изготовить не более 30-40 ракет. Те старые ракеты, которые есть у них на вооружении, либо не долетают из-за неисправности, либо имеют ограниченный радиус поражения", – пояснил Черняк.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщали, что за год полномасштабной войны войска РФ совершили по Украине более 3500 авиационных ударов и использовали более 5000 ракет.

С сентября 2022 года украинские Силы противовоздушной обороны обезвредили в небе 650 российских крылатых ракет и 610 дронов.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время атаки ночью 26 февраля и до утра 27 февраля Россия запустила в сторону украинских городов 14 БПЛА типа иранских "Шахедов". Наши защитники сбили 11 дронов-камикадзе, в том числе девять – вокруг Киева.

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