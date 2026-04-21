В России в пятый раз заявили о 'захвате' Луганской области и стали посмешищем: возмутились даже россияне

Военное руководство страны-агрессора России заявило об очередной "победе" на фронте, а именно о полном установлении контроля над Луганской областью. Правда, такое заявление звучит уже пятый раз с начала полномасштабной войны.

Даже обычные россияне уже не слишком верят в достижения армии РФ, что подтверждают многочисленные комментарии в сети. Об этом говорится в Telegram-канале "Агенство. Новости".

РФ снова заявила о "полном контроле" над Луганщиной, но данные это не подтверждают

Утром 21 апреля в российском Минобороны заявили о якобы полном захвате Луганской области.

Однако, еще 2 октября 2025 года российский диктатор Владимир Путин утверждал, что под контролем Украины остается лишь около 0,13% территории региона. Учитывая, что общая площадь Луганской области составляет 26 683 кв. км, речь шла примерно о 34,7 кв. км, которые, по его словам, еще контролировали украинские силы.

В то же время данные американского Института изучения войны (ISW) не подтверждают заявлений о полном контроле российских войск над Луганской областью. По их карте, под контролем Украины остается небольшой участок в районе Сватово.

Подобную оценку также отражает украинский OSINT-проект DeepState, последнее обновление которого было обнародовано во вторник вечером.

Стоит отметить, что российские войска уже заявляли о полном захвате Луганщины в 2022 году, однако впоследствии Вооруженные силы Украины восстановили контроль над частью территории региона.

В июне 2025 года назначенный Россией глава так называемой "ЛНР" Леонид Пасечник снова объявил о якобы полном захвате области.

Россияне прокомментировали "захват" Луганской области

Заявления российского руководства не оценил даже народ, ведь жители страны-агрессора уже не впервые слышат подобные слова. В комментариях они выразили свое отношение к достижениям РФ.

Напомним, 1 апреля министерство обороны России также заявило, что их военные якобы установили полный контроль над Луганской областью. Кроме того, российское руководство было убеждено в "неизбежных" успехах по полной оккупации и Донетчины.

Как писал OBOZ.UA, ранее аналитики ISW отмечали, что Путин продолжает регулярно придумывать мнимые успехи оккупационной армии РФ в войне против Украины. Накануне главарь Кремля сделал еще более преувеличенные заявления о победах на поле боя, чем его высокопоставленные военные чиновники относительно населенных пунктов на Харьковщине.

