254 солдата за километр: Мельник оценил, сколько жизней будет стоить России оккупация Донбасса

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник вслед за президентом Владимиром Зеленским подтвердил, что Киев не намерен выводить свой войска с Донецкой области. По его словам, Украина отвергает российские ультиматумы и не подарит врагу ни одного квадратного миллиметра своей территории.

Также он подчеркнул, что для захвата Донбасса россияне вынуждены будут пожертвовать сотнями тысяч жизней. Об этом сообщает "Укринформ".

Путин перемалывает свой народ в мясорубке

По словам украинского дипломата, Украина защищает свою территорию, в то время как российское руководство попросту "сжигает собственное население" ради удовлетворения путинских амбиций. Мельник привел пример в цифрах, заявив, что на каждый квадратный километр украинской территории, которую удается захватить, Россия теряет в среднем 254 военных.

"Ни одна армия со времен Первой мировой войны не платила столь высокой цены жизнями за такие незначительные территориальные достижения, как Россия", – заявил Мельник.

Дипломат отметил, что для оккупации всей территории Донецкой области российскому диктатору Путину придется отправить на смерть минимум полтора миллиона дополнительных солдат. Кроме того, для оккупации всей Украины при нынешних темпах россияне потеряли бы еще 122 млн жизней, а война длилась бы около 183 лет.

"Даже для Путина, для которого ценность жизни собственных граждан, кажется, меньше копейки, такая цифра была бы катастрофической", – подчеркнул дипломат.

Кремль бредит захватом Донбасса

Постоянный представитель Украины при ООН напомнил, что Кремль выдвигает ультиматум о выводе украинских войск из Донецкой области как условие для мира, однако Украина отвергает это требование.

Мельник заявил, что украинская власть не намерена дарить агрессору свою территории и никогда не оставит ни одного из своих граждан. В этом контексте дипломат с сарказмом назвал главаря Кремля "военным гением", который отказывается признать, что никогда не сможет захватить Украину военным путем.

Напомним, Мельник отреагировал на ложь российской делегации и напомнил, какие жертвы приносит Кремль ради достижения своих амбиций. По его словам, россиян отправляют в штурмовые операции без должной подготовки.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины полный выход из Донецкой и Луганской областей, как того хочет Россия, будет стратегическим проигрышем. В случае реализации такого сценария там останутся фортификации и линия обороны.

