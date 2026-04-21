'Это проигрыш': Зеленский объяснил, в чем опасность выхода ВСУ с Донбасса, и упрекнул Россию

Президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины полный выход из Донецкой и Луганской областей, как того хочет Россия, будет стратегическим проигрышем. В случае реализации такого сценария там останутся наши фортификации и линия обороны.

Об этом Зеленский сказал в интервью Оксане Соколовой. Он отметил, что условие РФ по выходу Украины с Донбасса выглядит, будто "без нас договорились".

"Мы выходим с Донбасса, они так хотят... Они хотят, чтобы мы вышли из Луганской и Донецкой областей. Ну, безусловно, стратегически для нас это проигрыш, стратегически для Вооруженных сил это проигрыш. Фортификационные сооружения, защитная линия, мы точно становимся слабее", – отметил Зеленский.

Он добавил, что американские партнеры говорят, что можно построить новые фортификационные сооружения, и задался вопросом, для чего это делать.

"А они готовы давать деньги, а для чего нам это делать? Урбанизированная зона все равно сильнее, чем любые линии вы построите в поле. То есть это вопрос урбанизированной зоны, 200 тысяч людей, которые там живут, вопрос в том, что мы делаем шаг назад, ослабляем морально нашу армию, вопрос, сколько людей там погибло уже. Я считаю, что этот шаг на сегодня – безответственный", – сказал гарант.

РФ не хочет окончания войны

По словам Зеленского, во время телефонных разговоров американская сторона выражает желание продолжать коммуникацию и переговоры. В то же время россияне не демонстрируют стремление заканчивать войну даже в формате "стоим, где стоим".

Самый быстрый формат завершения войны, чтобы "прекратить убийства" – это зафиксировать позиции на нынешней линии фронта и перейти к дипломатии.

"И надо, чтобы в этот формат играли все серьезные люди. Не играли свою игру. А было одинаковое понимание. Формат не сложный, потому что все, что очень сложно, очень сложно контролировать выполнение потом", – сказал президент.

Глава государства отметил, что сначала должно быть долгосрочное прекращение огня, после чего должны делаться дипломатические шаги.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина не согласится ни на какие предложения ценой своей территориальной целостности или суверенитета. Единственный способ ускорить мирные переговоры – создавать давление на Россию.

