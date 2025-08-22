В России заговорили о 'быстрой победоносной СВО' против Азербайджана: насколько высок риск вторжения и к чему это может привести

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Россией значительно ухудшились после того, как азербайджанский авиалайнер компании AZAL был сбит российским ЗРПК "Панцирь-С1", за что Москва отказалась приносить извинения. Но события июля – августа настолько обострились, что в среде российских пропагандистов звучат призывы начать против Баку "специальную военную операцию". Но насколько на самом деле велика угроза вторжения РФ и чем это может обернуться для Азербайджана?

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Черный январь

Прежде чем разобрать сегодняшние исходящие от России угрозы для Азербайджана, имеет смысл сделать небольшой исторический экскурс – ведь российские войска уже вторгались в республику, когда она переживала становление своей независимости.

Вторжение в Азербайджан советских/российских войск состоялось в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Это был период, когда СССР в тщетных конвульсиях перед полным распадом пытался силой удерживать распадающуюся империю.

Причиной проведения военной операции в Баку российская пропаганда называла защиту армянского населения, но в действительности Москву пугало то, что азербайджанский Народный фронт на тот момент стал серьезным соперником для Коммунистической партии Азербайджана. Лишь годы спустя, когда были рассекречены внутренние документы Компартии, подтвердилось, что силовая операция готовилась еще со второй половины 1989 года. То есть кровавый террор носил исключительно политический характер и планировался заранее.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года советские войска, согласно указу о чрезвычайном положении, пошли на штурм столицы Азербайджана Баку. В штурме принимала участие группировка численностью более 26 тысяч человек, в составе:

– 106-й ВДД;

– 76-й ВДД;

– 56-й ДШБр;

– 21-й ОДШБр;

– 22-го МП;

– 8-го МП.

Штурм Баку начался с диверсии, взрыва энергоблока на АзГостелерадио, что лишило жителей страны доступа к информации в оперативном режиме. В Баку выдвинулись вышеупомянутые формирования по направлениям Сумгаит – Хырдалан с крюком через Бинагади; Локбатан – Патамдар; Тюркан и широким охватом через Мардакан и Бину, с выходом с восточной стороны столицы.

Эти трагические события, унесшие жизни сотен гражданских, в Азербайджане и в мировой истории известны как "Черный январь" (азерб. Qara Yanvar). И в историческом контексте они не так уж давно произошли – тридцать пять лет назад. Возможно ли подобное повторение с учетом враждебных и крайне агрессивных заявлений российских рупоров режима? Попробуем в этом детально разобраться. Но начнем с предыстории нынешней конфронтации для полноты понимания сути происходящих событий.

Пикирующее добрососедство

Вполне уместной будет и хронология того, как отношения между Россией и Азербайджаном вошли в стабильное пике, хотя их никогда нельзя было назвать дружескими уже по вышеупомянутой причине, а также из-за поддержки Россией Армении в ходе оккупации Карабаха.

Азербайджан после распада СССР не мог похвастаться сильной современной армией, а также достаточной поддержкой на международной арене, чтобы открыто противостоять РФ.

Дружеские и добрососедские отношения всегда были имитацией для стабильного и безопасного становления республики, которая вышла из состава разваливающейся империи и постепенно выходила из-под влияния и давления самой России. И решающим фактором стала 44-дневная война в 2020 году, в ходе которой была освобождена значительная часть Карабаха.

По сути это стало отправной точкой для становления Азербайджана как ведущего регионального игрока, а на сегодняшний день – и на уровень за пределами региона. Освободительная война 2020 года стала толчком для Баку в вопросе популяризации себя как сильного игрока, и сегодня мы можем видеть как Республика Азербайджан выстраивает новый фундамент отношений со странами Центральной Азии, охватывая вопросы не только военно-технического характера, но и культурного, политического, экономического, гуманитарного, технологического и т.д.

Азербайджан стал мостом для стран Центральной Азии, позволяющим им интенсивнее выходить из орбиты влияния слабеющей России. И это только катализирует раздражительность Москвы.

Из последних причин, изрядно возбудивших российских реваншистов, стало заключение соглашения между Азербайджаном и Арменией под эгидой США, призванное не только урегулировать многолетний конфликт, но и открыть границы для транспортного маршрута из Азербайджана через армянский город Мегри с азербайджанским эксклавом Нахичевань – Зангезурский коридор.

Суть коридора в том, что, находясь в юрисдикции Армении, он будет обслуживаться и эксплуатироваться азербайджанскими и американскими компаниями, а присутствие интереса США в регионе, который Россия исторически считала своим ареалом влияния, и вовсе ставит крест на ее недоимперских амбициях.

Более независимая, уверенная внутренняя и внешняя политика Азербайджана и приводит в бешенство Кремль, а следовательно, и кремлевские цепные псы начинают поднимать в информационном пространстве тему о проведении некой "СВО" против Республики Азербайджан. Но есть ли на это силы у России и каковы сценарии подобной операции?

Вторжение в Азербайджан

Выше я не просто так привел историческую справку с упоминанием трагедии 20 января. Это была отсылка и с тактической точки зрения того, какие направления и маршруты может рассматривать Россия при подготовке подобной операции.

Но следует понимать один важный момент: Азербайджан образца 1990 года – это не Азербайджан образца 2025-го. Равно как и Россия: той, какой она была до 2022-го, она не является в 2025 году. Но, думаю, все же следует рассматривать оба варианта для максимальной адекватности оценки возможностей РФ.

Итак, в высоких кабинетах Кремля принимается решение о проведении карательной операции в Азербайджане. Что этому может способствовать? В первую очередь – чувство безнаказанности, которое поселяется в среде тоталитарных воинствующих режимов на фоне встреч на Аляске и отсутствия ответственности за свои преступления. И тут в военном разделе следует сделать небольшой геополитический офтоп.

Последствия встречи на Аляске

Дело в том, что 47-й президент США Дональд Трамп принимал на территории страны, считавшейся до недавнего времени так называемым светочем демократии и мировым полицейским, человека, находящегося в розыске Международного уголовного суда. Военного преступника, на руках которого кровь сотен тысяч. Причем принимал с почестями, красной дорожкой, аплодисментами, улыбками и угощениями в виде аляскинского палтуса.

По сути на Аляске прошла легитимизация военного преступника – без порицания, без демонстрации презрения к его поступкам, а наоборот: прием проходил в поощрительной, уважительной форме.

Разумеется, такой подход можно рассматривать как попытку задобрить и рассеять внимание Путина накануне принятия важных решений, но зачем? США – это страна, которая имеет в своем арсенале полный набор инструментов политического, экономического, юридического, технологического и прочего рода, которыми они способны давить на Россию до ее полного и безвозвратного истощения. Но странным образом Дональд Трамп до сих пор не применил ни один из этих инструментов, и даже обещанные ранее санкции против России снова были отложены на две недели.

Этот момент одновременно как удручающий, так и показательный, но об этом несколько позже.

Уязвимым и крайне негативным моментом встречи на Аляске стало то, что Владимира Путина принимали с почестями, и это могло лишний раз убедить его в том, что любое зло может сойти ему с рук. И не только его. Это пример другим странам-изгоям, диктаторам, таким как Ким Чен Ын (КНДР) или Николас Мадуро (Венесуэла): любые их действия могут остаться безнаказанными. И, наоборот, вызвать внимание, которого они на самом деле у цивилизованных стран не заслуживают.

Иными словами: разрушай мировой порядок, суверенность границ не играет больше никакой роли, захватывай соседние территории – с тобой потом будут договариваться, но не наказывать.

Эту ситуацию можно назвать открытием ящика Пандоры, или, с учетом современных реалий, "ящика Трампа". Со всеми его демонами. Один из них недавно пытался вырваться в регионе Кашмир, когда Индия предприняла силовую попытку давления на Пакистан, но, получив достойный отпор, очень быстро свела конфронтацию на нет.

Увы, встреча на Аляске в том формате, в каком она была проведена, может привести к пробуждению большего количества демонов в "ящике Трампа", который он приоткрыл. Хотя все не настолько фатально.

А теперь возвращаемся к рискам и угрозам для Азербайджана – с учетом того, что Путин после такой встречи может быть уверен в своей абсолютной безнаказанности за любые преступления.

Предпосылки вторжения

Точкой накала отношений между Азербайджаном и Россией можно назвать удар по азербайджанскому гражданскому самолету компании AZAL и нежелание российской стороны на официальном уровне признавать свою вину и приносить извинения.

19 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что к подаче в Международный суд готовятся документы по делу об ударе по самолету рейса AHY8243, а уже в ночь на 21 июля, в ходе ракетного удара по Киеву, одна из российских ракет взорвалась вблизи азербайджанского посольства. Это был недвусмысленный намек, силовая реакция на позицию Баку. Затем началась череда гибридных ударов по азербайджанским объектам в Украине.

В конце июля было объявлено о подписании между украинской компанией Naftogaz Group и азербайджанской SOCAR Energy Ukraine соглашения о поставках азербайджанского природного газа по трансбалканскому маршруту Болгария – Румыния – Украина. Неделю спустя, в ночь на 6 августа, российские оккупанты осуществили массированный налет дронами-камикадзе Shahed-136 на газораспределительную станцию в Одесской области, которая входит в состав транзитного маршрута азербайджанского газа.

7 августа стало известно о том, что на румынское НПЗ Petrobazi по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан поступила "грязная" азербайджанская нефть – с высокой концентрацией хлора. Но румынская сторона заподозрила в загрязнении азербайджанской нефти, что могло повлечь поломку оборудования, россиян, которые пытались саботировать и дискредитировать Азербайджан как надежного поставщика качественной нефтепродукции.

Затем в ночь на 8 августа российские оккупанты вновь нанесли удар по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR также в Одесской области, а в ночь на 18 августа удар пришелся по другому объекту SOCAR.

На фоне таких гибридных ударов в России катализируется разогревание в обществе антиазербайджанских настроений, от преследований представителей диаспоры до прямых угроз так называемой СВО. И тут важно понимать, что эти угрозу исходят не от каких-то ноунеймов и ботов в социальных сетях либо дешевых карманных говорящих голов, а от ретрансляторов кремлевской повестки самого высокого ранга. То есть угрозы Азербайджану – это не их собственная инициатива или позиция, а именно нынешняя политика Кремля.

Ход событий

Россия сейчас, как никогда ранее, ослаблена войной в Украине, чтобы проводить подобные операции – особенно против страны, армия которой по праву может считаться самой боеспособной и высокотехнологичной в регионе и по ряду параметров даже превосходить те силы, что могут противопоставить ей ВС РФ.

Для того, чтобы провести общевойсковую наступательную кампанию против такой страны, как Азербайджан, с минимальной целью взятия под свой контроль столицы Баку, Россия должна обеспечить присутствие в регионе ударной группировки в 200 тысяч личного состава. Поэтому накопление большой группы войск у границ с Азербайджаном уже будет признаком растущей угрозы, а провести это незаметно просто невозможно.

Многие могут задаться вопросом: как так получается, что в "Черном январе" для захода в столицу советским войскам хватило 26 тысяч человек, а сейчас нужна группировка чуть ли не в 10 раз больше? Ответ прост, и он звучал выше: Азербайджан в 1990-м был практически беззащитный, один на один оказавшийся с распадающейся империей, а сейчас это страна совсем другой весовой категории. Обновленная армия, системное повышение обороноспособности, реформирование вооруженных сил, выходящее на куда более качественный уровень, чем ВС РФ образца 2021 года и т.д.

При этом 200 тысяч человек – это не просто голая группировка, а комплектация техникой, которой штатно ни у одного подразделения российских оккупационных войск на сегодняшний день попросту нет. Прошагать пешком либо проехать на мотоциклах или электросамокатах 150 километров до Баку – это самоубийство.

Географическое положение Азербайджана одновременно имеет как плюсы, так и минусы. Плюсы – рельефно-ландшафтные особенности горной местности, которая создает защитный природный барьер на севере страны по границе с РФ. Основные логистические артерии, ведущие к Баку, проходят от Дагестана на юг, по трассе М1 через Хачмаз. От границы с Россией до Баку по самой трассе около 150 км прямого пути, но с большим количеством небольших городков, а также возможностью контроля участка по узкому фронту. Фактически, выбирая такой путь для вторжения, противник окажется зажатым с запада горной местностью, а с востока – Каспийским морем.

Минусы же в том, что Азербайджан – это омываемая морем страна, и противник может использовать все рода войск, сухопутные, воздушные и морскую компоненту. Береговая линия протяженностью более 550 км, и обеспечить ее прикрытие – непростая задача с учетом отсутствия у РА высокоэффективных средств береговой обороны. С другой стороны, Каспийское море и близость портовой инфраструктуры РФ позволяет применять морские дроны с большим фактором неожиданности, нежели в Черном море.

Также к минусам можно отнести то, что РОВ будут иметь возможность наносить доминирующие удары по азербайджанским городам всеми своими воздушными средствами поражения. Эшелонированная ПВО Азербайджана – одна из лучших в регионе, но российские войска могут сосредоточиться на истощении посредством массовых ударов комбинированными категориями от дронов-камикадзе до дозвуковых, баллистических и гиперзвуковых ракет.

Из этого можно сделать недвусмысленный вывод.

Азербайджан в нынешних условиях может купировать сухопутную угрозу, не позволив российским оккупационным войскам зайти достаточно глубоко на свою территорию. Также Азербайджан может обеспечить безопасность своей береговой линии дешевыми средствами поражения – морскими дронами, куда успешнее реализовав черноморский сценарий Украины в более замкнутом Каспийском море и против более ограниченной в своих возможностях российской Каспийской флотилии. Главное, этот аспект необходимо продумывать и накапливать не то что сегодня, а еще вчера.

Самое уязвимое место Азербайджана – это воздух, ПВО, которую Россия попытается максимально истощить, а затем займется террором гражданского населения, принуждая Баку идти на ультимативные уступки Москве.

Следовательно, сухопутная операция против Азербайджана, вероятнее всего, будет иметь ограниченной характер приграничного рейда с максимальным охватом контролируемой площади в пределах 600-800 кв. км. Если, конечно, по границе с Дагестаном будет установлена полноценная оборонная "гряда". Но очевидно, что Хачмазский район для РОВ станет непреодолимым барьером. Множество населенных пунктов, разветвленная логистика, рельефно-ландшафтные особенности в виде гор и рек – все это и многое другое превратит любую операцию российских оккупационных войск в огневой мешок, с предельно ограниченным маневром.

Иными словами, при всех своих нынешних возможностях и даже при сосредоточении максимального ресурса РОВ не смогут дойти до Баку, а будут иметь масштабные потери и множественные природные и искусственные препятствия на своем пути. Единственное, чем по состоянию на сегодня Россия в ходе боевых действий может воздействовать на РА, так это террор гражданского населения. Это единственный из возможных инструментов давления Москвы. Но…

Но при условии упреждающего масштабирования производства дальнобойных ударных дронов в Азербайджане даже эта угроза может быть нивелирована не менее масштабными ответными ударами.

То есть морские дроны и дальнобойные ударные дроны могут стать не неотвратимой панацеей, но аргументом против российских средств агрессии и террора, которым Азербайджану будет сложно противостоять. В вопросах сухопутной компоненты на стороне России исключительно количественный фактор, который в нынешних условиях будет иметь ограниченный эффект.

И из всего вышеизложенного можно сделать один очень простой вывод.

Если Россия решится на проведение "СВО" против Азербайджана, то для нее это завершится серьезными потерями и малыми достижениями – с перспективой не просто увязнуть в долгосрочном конфликте, высасывающем немногочисленные ресурсы РФ, но получить очередную геополитическую катастрофу в виде репутационных потерь.

Но при всех вероятностях таких угроз Азербайджану уже следует готовиться к подобному (возможному) противостоянию посредством формирования флота морских дронов, эскадрилий дальнобойных воздушных дронов, аналога украинских Сил беспилотных систем, а также возводя свою "линию Маннергейма" на границе с Россией.

Хачмазский район имеет все свойства неприступного бастиона, а река Самур – это природная преграда, значительно облегчающая оборону в случае вторжения. Ограниченность же логистических артерий в виде трассы М1 и R1 через Ханобу позволяет четко контролировать направления удара.

"Черный январь" не повторится, но если Россия все же захочет его "организовать", это явно станет черным днем уже для нее.