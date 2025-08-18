'Москва делает это намеренно': Сибига резко отреагировал на атаку РФ по нефтебазе SOCAR

В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по нефтетерминалам азербайджанской государственной компании SOCAR в Одесской области. Это уже второй случай атак на объекты SOCAR в Украине за последние недели.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига резко отреагировал на обстрел. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Реакция МИД на обстрел SOCAR

"Этой ночью россияне нанесли удар по нефтетерминалам SOCAR в Одесской области. Это уже второй удар России по азербайджанской государственной компании за последние недели", – отметил Сибига.

Он отметил, что Москва действует намеренно и вопреки интересам Азербайджана. Он подчеркнул, что такие атаки подчеркивают необходимость нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также соответствующих дипломатических и правовых мер в ответ.

"Москва делает это намеренно, действуя вопреки интересам Азербайджана. Это еще раз демонстрирует важность нового уровня сотрудничества между Украиной и Азербайджаном, а также необходимость соответствующих дипломатических и правовых ответов на такие атаки", – добавил глава МИД.

Что предшествовало

Войска страны-агрессора России в ночь на понедельник, 18 августа, массированно атаковали Одессу "Шахедами". В городе прогремели взрывы, сообщают о попаданиях. По данным мониторинговых каналов, враг запустил почти три десятка БПЛА. Погибших и пострадавших нет. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения в Одесской области.

В ночь на 8 августа россияне ударили пятью "Шахедами" по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR в Одесской области. В результате атаки возник пожар, поврежден трубопровод и ранены четыре сотрудника, рассказали в правоохранительных органах.

Недавняя атака страны-террориста по энергетическим объектам азербайджанской компании в Украине разозлила Баку. Там считают, что российская армия стала умышленно обстреливать нефтебазы SOCAR и другие предприятия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!