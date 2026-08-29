В России заговорили о новом сроке захвата Донбасса и стали мечтать о "буферной зоне": Палиса раскрыл планы врага

В России назвали новую дату своих планов захвата Донбасса. Политическое руководство России ставит перед оккупантами задачу выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей до 31 декабря текущего года.

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Однако даже военное руководство РФ осознает нереалистичность таких планов и просит отсрочку до 31 марта, что также невозможно. Об этом рассказал бригадный генерал, заместитель главы Офиса президента Украины Павел Палиса на встрече с журналистами, на которой присутствовала команда OBOZ.UA.

Что известно

В ходе политических переговоров одной из важнейших тем становится вопрос о Донбассе и посягательствах России на него. Так, политическое руководство России ставит перед военным руководством оккупантов задачу "решить вопрос" с Донбассом, то есть выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, до 31 декабря этого года.

Однако военное руководство понимает нереалистичность выполнения такой задачи в этот срок и убеждает в этом политическое руководство. Для выполнения этой задачи они просят отсрочку до 31 марта.

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"Мое субъективное мнение: даже до 31 марта это нереалистичная картина", – отметил Палиса.

Ситуация на поле боя

Палиса отметил, что у нас стабильно сохраняется тенденция к снижению темпов продвижения противника. "Сохраняется примерно 1200 километров активной линии соприкосновения. Динамика событий на самом деле вселяет в меня осторожный оптимизм на определенных участках", – рассказал он.

На днях президент Владимир Зеленский посетил подразделения, задействованные в боевых действиях на Александровском направлении. Это подразделения Десантно-штурмовых войск, которые длительное время ведут активные действия на этом направлении. Президент поблагодарил их за проделанную работу. Они вместе с командующим доложили о планах дальнейших действий, и эти планы были утверждены президентом.

По словам Палисы, активные действия на определенных участках фронта все равно планируются и будут продолжаться. Философия активной обороны сохраняется.

"Буферная зона" на севере Украины

Также в России вновь заговорили о создании буферной зоны в Харьковской и Сумской областях, а также в Черниговской – частично, на глубину до 20 километров и с возможностью её дальнейшего расширения. Увеличение этой буферной зоны связано прежде всего с изменениями технических и тактико-технических характеристик беспилотных аппаратов. Условно говоря, отметил Палиса, зона расширяется, возможности беспилотников растут.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о новых решениях в сфере оборонного сотрудничества с международными партнерами. По его словам, Украина работает над получением дополнительных пакетов поддержки для противовоздушной обороны, расширением производства западного вооружения на своей территории и углублением сотрудничества с США. Также глава государства назначил генерала Павла Палису координатором этого направления.

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