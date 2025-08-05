В российских ударных дронах были обнаружены индийские компоненты: что известно

Российская оккупационная армия продолжает использовать импортные компоненты в вооружении, которое применяет для террора Украины. В частности, в российских дронах-камикадзе обнаружили индийские детали.

Эти БПЛА враг использует как на фронте, так и для ударов по гражданским объектам. Об этом в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Индия помогает РФ вести войну

По словам главы РФ, в дронах-камикадзе типа Shahed/Герань были обнаружены компоненты, произведенные в Индии. Ермак констатировал, что оккупантов необходимо лишить возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.

Также он подчеркнул, что покупка российских энергоресурсов способствует финансированию войны России против Украины и не приближает мир.

Что именно обнаружили в БПЛА

По информации издания Hindustan Times, электронные компоненты Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor использовались при производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. В связи с этим Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом вопрос об обнаружении электронных компонентов, произведенных или собранных фирмами в Индии.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что украинская сторона поднимала этот вопрос посредством официальной дипломатической переписки с министерством иностранных дел Индии как минимум дважды после того, как эти компоненты были обнаружены в российских дронах.

Кроме того, источники на условиях анонимности добавили, что в середине июля украинские дипломаты подняли этот вопрос в беседе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном, когда он посетил Нью-Дели.

Что предшествовало

Страна-агрессор Россия производит и регулярно модернизирует дроны-камикадзе, в том числе, за счет поставок компонентов из других стран. Ранее украинские разведчики показали, что в российских БПЛА массово используются китайские компоненты. Пекин всячески отрицает поддержку российского ВПК.

В то же время было установлено, что в рамках поставок двигателей для БПЛА в качестве конспирации используются подставные компании. Компоненты для вооружения Китай поставляет в РФ под видом холодильников.

Напомним, оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах.

Ранее сообщалось, что регулярное применение реактивных БПЛА является ответом противника на успешное применение Украиной дронов-перехватчиков.

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