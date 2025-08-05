В российских ударных дронах были обнаружены индийские компоненты: что известно
Российская оккупационная армия продолжает использовать импортные компоненты в вооружении, которое применяет для террора Украины. В частности, в российских дронах-камикадзе обнаружили индийские детали.
Эти БПЛА враг использует как на фронте, так и для ударов по гражданским объектам. Об этом в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Индия помогает РФ вести войну
По словам главы РФ, в дронах-камикадзе типа Shahed/Герань были обнаружены компоненты, произведенные в Индии. Ермак констатировал, что оккупантов необходимо лишить возможности получать компоненты из других стран и остановить убийства украинцев.
Также он подчеркнул, что покупка российских энергоресурсов способствует финансированию войны России против Украины и не приближает мир.
Что именно обнаружили в БПЛА
По информации издания Hindustan Times, электронные компоненты Vishay Intertechnology и Aura Semiconductor использовались при производстве беспилотных летательных аппаратов Shahed-136. В связи с этим Украина официально подняла перед правительством Индии и Европейским Союзом вопрос об обнаружении электронных компонентов, произведенных или собранных фирмами в Индии.
Источники, знакомые с ситуацией, рассказали, что украинская сторона поднимала этот вопрос посредством официальной дипломатической переписки с министерством иностранных дел Индии как минимум дважды после того, как эти компоненты были обнаружены в российских дронах.
Кроме того, источники на условиях анонимности добавили, что в середине июля украинские дипломаты подняли этот вопрос в беседе с представителем ЕС по санкциям Дэвидом О’Салливаном, когда он посетил Нью-Дели.
Что предшествовало
Страна-агрессор Россия производит и регулярно модернизирует дроны-камикадзе, в том числе, за счет поставок компонентов из других стран. Ранее украинские разведчики показали, что в российских БПЛА массово используются китайские компоненты. Пекин всячески отрицает поддержку российского ВПК.
В то же время было установлено, что в рамках поставок двигателей для БПЛА в качестве конспирации используются подставные компании. Компоненты для вооружения Китай поставляет в РФ под видом холодильников.
Напомним, оккупанты начали запускать дроны-камикадзе типа Shahed с противотанковыми минами. Опасные находки на вражеских БПЛА были замечены уже в нескольких регионах.
Ранее сообщалось, что регулярное применение реактивных БПЛА является ответом противника на успешное применение Украиной дронов-перехватчиков.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!