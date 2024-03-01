В российском Дзержинске ночью прогремели взрывы: там расположен завод, на котором производят взрывчатку. Видео

Жители российского города Дзержинск Нижегородской области сообщили о взрывах в ночь на 1 марта. Впоследствии в минобороны РФ заявили, что область была атакована тремя БПЛА.

Об этом сообщают российские СМИ. Что именно было атаковано, официальные российские источники не сообщают. Однако, вероятно, это мог быть завод, расположенный в городе, где производят взрывчатку.

Также в минобороны РФ сообщили, что ночью была атакована Белгородская область.

"Средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, и три БПЛА перехвачены над территорией Нижегородской области", – сообщает ведомство.

Видео с моментом одного из взрывов в области попало на камеры видеонаблюдения.

Целью атаки дронов, вероятно, могло быть расположенное в городе федеральное казенное предприятие "Завод имени Я. М. Свердлова" – одно из базовых предприятий военно-промышленного комплекса России. Этот завод производит взрывчатые вещества, используемые российскими вооруженными силами в войне с Украиной.

Напомним, недавно россияне жаловались на атаку дронов в Брянской области. Местные жители утверждают, что атака была совершена двумя украинскими БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 24 февраля на Новолипецком металлургическом комбинате в РФ прогремели мощные взрывы. Оккупанты пожаловались на атаку БПЛА и отчитались об "успешной" работе ПВО. Беспилотные летательные аппараты ударили по важным установкам. В результате атаки производственный процесс был остановлен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!