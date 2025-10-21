В российском плену до сих пор остаются около 30 украинских журналистов, по меньшей мере 97 погибли – Украина в ОБСЕ

С начала агрессии РФ против Украины по меньшей мере 112 украинских и иностранных журналистов были задержаны или взяты в заложники российскими или пророссийскими силами. А около 30 украинских медийщиков до сих пор остаются в российских застенках.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Юрий Витренко во время мероприятия в штаб-квартире ОБСЕ на тему "Безопасность журналистов во времена конфликтов: защита независимости и поддержка восстановления украинских медиа". Он также назвал количество погибших журналистов за время российской агрессии.

"С 2014 года по меньшей мере 112 украинских и иностранных представителей медиа были задержаны или взяты в заложники российскими или пророссийскими силами. Сейчас около 30 украинских журналистов остаются в российских тюрьмах только за то, что выполняли свою работу", – сказал Юрий Витренко.

Постпред подчеркнул, что работа журналистов в Украине во время войны по уровню риска не уступает защитникам или военным медикам. Ведь они документируют события, чтобы информировать мир и часто рискуют собственной жизнью.

Военные преступления РФ против журналистов

"Только за последние недели мы потеряли французского фотожурналиста Антони Лалликана, которого убил российский дрон возле Дружковки в Донецкой области во время выполнения его работы, когда он был в жилете с четкой надписью "Пресса". Мы чтим память Антони Лалликана и всех украинских и международных журналистов, которые потеряли жизнь в Украине", – подчеркнул глава украинской миссии при ОБСЕ.

Витренко напомнил, что с начала войны РФ против Украины в 2014 году погибли уже по меньшей мере 97 медийщиков.

"Жестокое, невероятно ужасное убийство Россией Виктории Рощиной выделяется даже на фоне кровавых стандартов московского террористического режима. Мы благодарим Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ за четкое выражение его принципиальной позиции по этому поводу", – отметил Витренко.

Дипломат также обратил внимание на преследование Россией журналистов повсеместно, в том числе на временно оккупированных территориях Украины. Он отметил необходимость привлечения страны-агрессора к ответственности за это.

"Россия без разбора преследует журналистов везде, где может, включая временно оккупированные территории Украины. Обеспечение ответственности за похищение, незаконное задержание и пытки должно оставаться нашей общей ответственностью. Наши общие обязательства, включая Миланское решение министров 2018 года по безопасности журналистов, не должны оставаться лишь словами на бумаге. Из-за геноцидной войны России призыв к защите журналистов и обеспечения ответственности за преступления против них стал критически важным для Украины и Европы", – заявил Витренко.

Глава украинской миссии также призвал активнее противодействовать масштабной российской дезинформации и пропаганде, которые являются частью военной машины Кремля.

"Кроме разоблачения и осуждения преступлений агрессора против журналистов, это касается, в частности, нашей общей задачи противодействия массированной, промышленного масштаба дезинформации и пропаганде Москвы, которая является неотъемлемой частью российской военной машины и является такой же смертоносной, как ее ракеты и управляемые бомбы. Как отмечал вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, Россия в своем бюджете на следующий год увеличила финансирование пропаганды на 54%", – отметил дипломат.

3 октября в Донецкой области погиб французский фотожурналист Антони Лалликан. Его убил удар российского FPV-дрона, когда он работал в прифронтовом городе Дружковка. Вместе с ним был украинский журналист Георгий Иванченко из издания Kyiv Independent, который получил ранения.

Стали известны подробности гибели замученной в России журналистки Виктории Рощиной. Как выяснилось, несмотря на то, что Рощина была в списках на обмен пленными, журналистку захватчики и не собирались обменивать, и незадолго до ее гибели этапировали вглубь территории страны-агрессора.

