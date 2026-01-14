В российском Ростове прогремели взрывы, разгорелся пожар: говорят, что горят резервуары с нефтепродуктами. Фото и видео

В ночь на 14 января в Ростове-на-Дону прогремела серия мощных взрывов. По предварительным данным, дроны атаковали один из инфраструктурных объектов.

После налета БПЛА в городе начался масштабный пожар. Об этом пишут мониторинговые Telegram-каналы.

Подробности атаки

Первые взрывы прогремели в городе около 01:30 ночи. Спустя некоторое время в одном из районов Ростова начался масштабный пожар. Местные жители пожаловались, что слышали ночью не менее 10 взрывов.

По предварительной информации, беспилотники атаковали резервуары нефтепродуктов на территории завода "Эмпилс". Очевидцы в соцсети заявили, что за считанные минуты половину города затянуло черным едким дымом.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь подтвердил, что на одном из промышленных объектов в западной части города МЧС пытаются потушить пожар. Также он заявил, что загорелись квартиры в многоэтажных домах.

Позже чиновник добавил, что из-за атаки БПЛА ночью загорелись здания промышленного и складского предприятий в западной промзоне Ростова. Один пожар потушен, второй к 05:30 утра локализован.

При этом губернатор утверждает, что за ночь воздушная атака отражена в 10 городах и районах Ростовской области – Ростове, Новочеркасске, Волгодонске, Боковском, Кашарском, Миллеровском, Мясниковском, Милютинском, Каменском и Усть-Донецком районах.

Напомним, в ночь на 10 января целью атаки стала нефтебаза "Жутовская" в Волгоградской области. Также были атакованы другие объекты врага.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что блэкаут в Белгороде устроили всего 8 ракет из РСЗО HIMARS. Результативные прилеты, оставившие без света и отопления около полумиллиона россиян, произошли в ночь на 9 января. Еще порядка 200 тысяч жителей региона столкнулись с трудностями в водоснабжении.

