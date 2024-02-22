В Ровенской области 29-летний мужчина с эпилепсией скончался на третий день после мобилизации: СМИ раскрыли подробности трагедии. Видео

В селе Батькив Дубенского района Ровенской области на третий день после мобилизации скончался Игорь Мельник, 29-летний житель. По предварительным данным, он хотел обратиться к врачу, а попал на ВЛК.

У мужчины был диагноз эпилепсия. Об этом сообщает местное издание "ITV media".

По словам родителей, 14 февраля Игорь Мельник вышел из дома, чтобы уйти на медицинский прием и не вернулся. Через несколько дней он позвонил по телефону из военно-врачебной комиссии, а 16 февраля родители узнали, что он умер в психбольнице.

Надежда, сестра покойного, утверждает, что Игорь всю жизнь имел слабое здоровье - был болен высоким давлением и эпилепсией. Перед исчезновением он чувствовал себя плохо, поэтому отправился к врачу, взяв с собой деньги.

"У него поднималось давление. Он взял документы и уехал (в город. – ред.), чтобы обратиться за помощью в больницу. Он взял с собой около 25 тыс. грн", – вспоминает сестра умершего.

Родные утверждают, что на теле парня были травмы и кровоподтеки.

"Рука переломана. Ноги синие. Рука вообще в ключице выбита", – утверждают они.

Пока неизвестно, каким образом Игорь попал на ВЛК, а затем на полигон.

В справке о его смерти отмечено, что в последние часы своей жизни он находился в местной психбольнице. По словам медицинского директора заведения, Игоря привезли в больницу по направлению начальника медицинской службы в состоянии алкогольного делирия.

"На фоне злоупотребления алкоголем... были зрительные галлюцинации, возбуждение. Это состояние было безвозвратным. Были выражены изменения печени, селезенки, почек, надпочечников и главное – дегенеративные изменения головного мозга", – утверждает врач Анатолий Калинюк.

После смерти пациента директор психбольницы Александр Задорожный инициировал служебное расследование. По его словам, было установлено, что работники больницы не виновны в смерти этого военнослужащего.

Представители Ровенского областного ТЦК объяснили, что для мобилизованных процедура ВЛК упрощена. При этом психиатры и наркологи не входят в список обязательных врачей. Отмечается, что в случае неодобрения решения медкомиссии, мобилизованный имеет право подать жалобу.

В настоящее время районный или областной ТЦК не предоставил официального комментария по этому инциденту.

Напомним, в одной из воинских частей Николаевщины скончался мужчина с недостатками здоровья, мобилизованный в Одесской области. Теперь там проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи умершему.

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