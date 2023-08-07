В военной части в Николаевской области умер мобилизованный с недостатками здоровья: все подробности трагедии

В одной из воинских частей Николаевщины скончался мужчина с недостатками здоровья, мобилизованный в Одесской области. Теперь там проверяют обстоятельства мобилизации и оказания медицинской помощи умершему.

Видео дня

Об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона. Также инцидент прокомментировал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По данным прокуратуры, житель пгт Ширяево Одесской области умер в первый же день по прибытии в воинскую часть. Он был призван по мобилизации, несмотря на проблемы со здоровьем.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное производство. В настоящее время устанавливаются фактические причины смерти мужчины.

Кроме того, отдельное производство открыто относительно возможного небрежного отношения к военной службе служебных лиц Березовского ТЦК и СП Одесской области. Следователи проверяют законность призыва на военную службу гражданина с учетом состояния его здоровья.

Олег Кипер, комментируя инцидент, подчеркнул, что все виновные должны быть наказаны.

"У меня так же, как и у общества, много вопросов "почему?" к тем должностным лицам, которые приняли это роковое решение. Но как глава ОВА я должен дождаться официальных результатов следствия и правовой оценки действий служебных лиц Березовского ТЦК, которые проводит военная прокуратура Одесской области в рамках уголовного производства. Я убежден, что все виновные должны быть наказаны. Публично. Сочувствую родным и близким Бориса. К сожалению, эта непоправимая потеря не компенсирует даже наказание виновных", – отметил он.

Напомним, в Полтавской области задержан начальник одного из районных отделов Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с двумя другими военными избил до потери сознания подчиненного.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Одесским военкомом Евгений Борисов, у семьи которого нашли недвижимость в Испании и элитные авто, был взят под стражу на два месяца. Его подозревают в незаконном обогащении на сумму 151 млн. грн.

– Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предварительные результаты проверки военкомов в стране неутешительны, и заверил, что в жизни государства после победы не будет места недостойным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!