В Румынии могут открыть учебный центр для украинских морпехов: что известно об инициативе

Румынский президент Клаус Йоханнис 18 сентября запросил разрешение у парламента создать учебный центр подготовки украинских морских пехотинцев на территории Румынии. Это предложение было сделано в рамках договоренностей Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн").

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В письменном обращении к парламенту Йоханнис указал, что государство считает необходимыми интенсификацию и диверсификацию подготовки Сил обороны Украины. Об этом пишет EurActiv.

Согласно плану, Румыния разместит морской учебный центр на своей территории и будет поддерживать тренировки военных "в рамках имеющихся возможностей". В процессе будет участвовать международное сообщество. В частности, Великобритания предоставит полное финансирование для первоначального развития базы.

Объект будет работать в течение двух лет. Румыния оставляет за собой право отказаться от обязательств в любой момент: как после окончания согласованного периода, так и во время учебного процесса.

Напомним: министр обороны Украины Рустем Умеров 12 сентября сообщил, что первая группа летчиков Воздушных сил ВСУ уже начала подготовку в Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава румынского МО Анжель Тилвар заявил, что Североатлантический альянс должен дать "хорошо скоординированный" ответ на попадание российских ракет или беспилотников на территорию Румынии.

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