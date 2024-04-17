В Румынии над военной авиабазой заметили неизвестные дроны: начато расследование

В понедельник, 15 апреля, румынские военные зафиксировали присутствие трех беспилотных летательных аппаратов в воздухе вблизи международного аэропорта "Михаила Когэлничану". Они приняли все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства, дальше делом занялась военная прокуратура.

Об этом сообщило издание "Europa Liberă România". Генерал Константин Спину в комментарии журналистам рассказал, что БПЛА заглушили электронными средствами, поскольку они рисковали помешать полетам базы.

Отмечается, что дроны были маленькими, возможно, коммерческого типа и летали на низких скоростях и на малой высоте.

В ВВС Румынии сообщили, что, согласно процедурам, приняли все меры для обеспечения безопасности воздушного пространства и проинформировали органы управления гражданским воздушным движением о сложившейся ситуации.

"Также неоднократно применялись средства радиоэлектронной борьбы, а радиолокационный и визуальный контакт с последними двумя системами был потерян около 00:30", – заявили в ВВС Румынии.

Командование 57-й авиабазы имени Михаила Когелничана передало дело в военную прокуратуру для применения мер, предусмотренных законодательством в таких ситуациях.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 28 марта на территории Румынии нашли фрагменты БПЛА. Это произошло на острове на реке Дунай Грейт-Браила, недалеко от границы с Украиной.

– Министерство национальной обороны Румынии вынесло на общественное обсуждение проект закона о национальной обороне. В частности, речь идет об адекватном реагировании на новые гибридные угрозы государственной безопасности Румынии.

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