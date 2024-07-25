В Румынии нашли обломки 'Шахедов' после атак РФ на Украину. Фото и видео

В Румынии нашли обломки российских дронов, которые в ночь на 25 июля во время атаки РФ на Украину пересекли румынскую границу. Их обнаружили в районе села Плауру на румынском берегу напротив Измаила.

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Об этом сообщает Digi24. В румынском уезде Тулча минувшей ночью снова объявляли тревогу, предупреждая жителей о возможном падении воздушных объектов в зоне вблизи границы с Украиной.

Местные жители сообщили о громких взрывах, которые были слышны ночью.

Глава МИД Румынии Луминица Одобеску подтвердила, что обломки "шахедов" обнаружили на территории страны.

"Россия совершила еще более ужасные атаки на украинскую гражданскую инфраструктуру. Обломки были найдены на румынской территории", – написала она.

Она добавила, что Румыния уже проинформировала союзников об инциденте и координирует свои действия с ними.

Румынские солдаты, отправленные для расследования инцидента, нашли три дрона: один упал в воду, второй – в кукурузу, а третий – в стерню.

Это не первый случай, когда российские дроны попадают на территорию страны, являющейся членом НАТО.

Добавим: силы противовоздушной обороны Украины этой ночью уничтожили 25 из 38 дронов-камикадзе типа Shahed. Еще три российских БПЛА были локационно потеряны после пересечения ими границы с Румынией. В приграничном Измаильском районе Одесщины, к сожалению, есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущую атаку "Шахедами" оккупанты пытались совершить на Киев ночью 21 июля. Тогда защитники неба тоже уничтожили все дроны, незначительные повреждения из-за падения обломков были на территории двух районов Киевской области.

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