Россия ночью атаковала Украину 38 'Шахедами': 25 дронов уничтожены, три 'потерялись' на границе с Румынией

В ночь на 25 июля страна-агрессор Россия терроризировала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запустил 38 таких беспилотников, из них силы противовоздушной обороны уничтожили 25 целей.

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Еще три БПЛА "потерялись" после того, как пересекли границу с Румынией. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, российские военные запустили дроны из мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Приморско-Ахтарска, РФ.

"Этой ночью враг применил 38 ударных БПЛА, атакуя объекты инфраструктуры Украины на нескольких направлениях, в частности – юг Одесской области и центральные регионы", – подчеркнул Олещук.

Отбивали это воздушное нападение зенитные ракетные войска и подразделения РЭБ Воздушных сил, а также расчет мобильных огневых групп Сил обороны Украины. Совместными усилиями защитники сбили 25 "Шахедов", а три были локационно потеряны после пересечения государственной границы с Румынией.

Противовоздушная оборона работала в Одесской, Херсонской, Николаевской, Киевской, Сумской, Житомирской и Черкасской областях.

Известно, что защитники неба сбили все дроны, которые враг запустил в сторону Киева – без последствий для столицы. Из-за падения обломков в Киевской области есть повреждения на территории садового общества.

Также большинство из около 10 беспилотников уничтожено на Житомирщине. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждены до 10 частных домов и инфраструктурный объект.

В то же время под атакой "Шахедов" вторые сутки подряд находился Измаильский район Одесщины: там разрушено административное здание, в результате падения обломков пострадали люди.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 24 июля, Россия запустила по Украине 23 "Шахеда" и две ракеты, в том числе "Искандер-М". Силы ПВО уничтожили 17 дронов-камикадзе и еще восемь разведывательных беспилотников.

Во время этой атаки враг ударил по Измаилу на Одесщине, повредив портовую инфраструктуру. Также был прилет в пятиэтажку, пострадали люди.

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