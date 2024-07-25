Заходили с разных направлений: силы ПВО сбили все 'Шахеды', которые РФ запустила на Киев

Силы противовоздушной обороны Украины сбили все ударные дроны типа Shahed, которыми ночью 25 июля Россия пыталась атаковать Киев. Вражеские цели обезвредили еще на подступах к столице.

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Предварительно, атака прошла без последствий для города. Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Сегодня ночью большое количество регионов Украины было атаковано ударными БПЛА врага! В частности, под прицелом вражеских дронов был и Киев", – отметил он.

По его словам, во время крайней воздушной тревоги "Шахеды" оккупантов заходили на столицу с разных направлений, но еще на подступах все были уничтожены силами и средствами ПВО. О типе и количестве целей скажут в Воздушных силах ВСУ.

По состоянию на сейчас известно, что для Киева атака прошла без разрушений и пострадавших. Но оперативные сведения обновляются и уточняются.

"Можете искренне поблагодарить воинов ПВО за отличную работу. Но в то же время никому не стоит забывать о выполнении личных мер безопасности. Не игнорируйте сигналы оповещения, всегда направляйтесь к укрытию! Берегите себя!" – добавил глава КМВА.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительную атаку "Шахедами" оккупанты пытались совершить на Киев ночью 21 июля. Тогда защитники неба тоже уничтожили все дроны, незначительные повреждения из-за падения обломков были на территории двух районов Киевской области.

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