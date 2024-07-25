На Житомирщине в результате вражеской атаки поврежден инфраструктурный объект и дома

Ночью 25 июля Житомирщину атаковали около десятка российских дронов-камикадзе типа Shahed. Защитники неба сбили большинство целей, но есть и попадания.

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В области повреждена инфраструктура и частные дома. Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

"Силы противовоздушной обороны вели интенсивную "антишахедную" работу и поразили большинство из около 10 воздушных целей", – отметил он.

В то же время добавил, что и из-за падения обломков, и ударной волной от попадания было повреждено до 10 частных домов и инфраструктурный объект.

К счастью, жертв и пострадавших нет. На месте атаки продолжается ликвидация последствий.

"Гражданам, чьи дома получили повреждения, будет предоставлена необходимая для восстановления помощь", – пообещали в ОВА.

Отметим, что ПВО в эту ночь также работала в Киевской, Черкасской, Сумской, Одесской, Херсонской и Николаевской областях. В общем было уничтожено 25 из 38 "Шахедов", три "потерялись", перелетев за границу с Румынией. В результате атаки на Одесщине есть разрушения и пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 июля в Житомирской области силы противовоздушной обороны сбили три дрона-камикадзе типа Shahed. В одном из случаев обломки вражеского БПЛА свалились на дом и привели к пожару.

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