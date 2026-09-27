В Румынии подняли в воздух два истребителя F-16 и вертолет из-за угрозы с воздуха

Во время атаки в ночь с 26 на 27 сентября воздушное пространство Румынии нарушил неизвестный дрон. Он летел вдоль Килийского устья в дельте Дуная и исчез в районе Пардины.

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Из-за появления воздушного объекта в небо подняли авиацию. Об этом сообщили в Министерстве обороны Румынии.

Что известно

Ночью радары Минобороны Румынии обнаружили в воздушном пространстве страны неизвестный дрон. Он был зафиксирован в районе населенного пункта Килия-Веке (или Старая Килия уезда Тулча) вблизи границы с Украиной, проходящей по Дунаю.

"Национальный военный центр командования проинформировал Главный инспекторат по чрезвычайным ситуациям о принятии мер по оповещению населения северной части уезда Тулча, а в 23:32 им было отправлено сообщение RO-Alert", – отметили в оборонном ведомстве страны.

Для мониторинга ситуации в воздух подняли авиацию: два самолета F-18 Королевских воздушных и космических сил Испании, находящихся на боевом дежурстве в рамках усиленной воздушной полиции, и вертолет IAR-330 SOCAT Королевских воздушных сил Румынии.

Главные истории дня

Войдя в воздушное пространство Румынии в районе Килии-Веке, БПЛА в течение нескольких минут двигался почти параллельно Дунаю.

С радаров цель исчезла в районе Пардины.

О прекращении тревоги жителей Тулчи уведомили в 00:48.

Как сообщал OBOZ.UA, в один из дней августа Румыния трижды поднимала в воздух истребители F-18 из-за угрозы со стороны российских дронов.

А 1 сентября в Румынии упал дрон с взрывчаткой.

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