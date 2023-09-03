В Румынии рассказали об 'адских звуках' взрывов во время российской атаки на Одесскую область

В Румынии слышали "адские звуки" взрывов во время российской атаки на Одесскую область в ночь на 3 сентября. Сильные взрывы потрясли тишину, сон и окна жителей Галаца во время очередного массированного удара РФ по украинским портам на Дунае.

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Об этом сообщает Viata Libera. Румыны заявили, что это доказывает факт войны в Украине.

"Этой ночью, после 02:00, у меня в окнах сильно дребезжали адские звуки. Я думаю серии 4-5, в течение часа, а может и меньше. Бомбежкам подверглись города Рени и Измаил. Это для того, чтобы я больше не слышал идиотских, конспирологических теорий о том, что в Украине "мир". Вы понимаете, чем живут украинцы, если даже за 20 километров вас пугает звук бомб", – рассказали румыны.

В местных СМИ удар назвали попыткой России заблокировать экспорт украинского зерна через дунайские порты после попытки заблокировать транзит российских судов через Черное море.

"Украинцы утверждают, что дроны были запущены из Крыма и восточной части Азовского моря. Рени и Измаил – важные порты для экспорта зерна из Украины, страны, которая пытается экспортировать свое зерно с помощью Румынии", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины ночью 3 сентября отразили массированную атаку РФ дронами-камикадзе по Одесской области. В небе над регионом были уничтожены 22 из 25 "Шахедов".

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