В Румынии заявили о готовности обсудить отправку системы Patriot в Украину

Румыния открыта для обсуждения отправки системы противовоздушной обороны Patriot в Украину. Но сначала это должны обсудить в Высшем совете обороны страны.

Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что такое заявление президент Румынии Клаус Йоханнис сделал журналистам во вторник, 7 мая, в Вашингтоне после встречи с президентом США Джозефом Байденом.

"Дискуссия о том, кто может прислать системы Patriot в Украину, идет уже в течение последних нескольких недель", – сказал Йоханнис.

По словам румынского президента, американский лидер упомянул о призывах Украины и Германии к передаче Patriot для ВСУ.

"Президент Байден упомянул об этом во время нашей встречи, и я сказал, что я открыт для обсуждения. Я должен обсудить это в Высшем совете обороны, чтобы увидеть, что мы можем предложить и что мы можем получить взамен, потому что покинуть Румынию без противовоздушной обороны – неприемлемо", – сказал Йоханнис.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщил, что страна присоединится к инициативе предоставления Украине систем противовоздушной обороны для защиты неба от ракетных и дроновых атак России. Что же предполагает помощь от Вильнюса в этом вопросе, он не уточнил.

Как сообщал OBOZ.UA, комплекс Patriot, который Германия пообещала передать Украине, Силы обороны страны получат не раньше лета. По предварительным данным, ВСУ получат ЗРК в конце июня 2024 года.

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