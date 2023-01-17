В Румынию перебросили разведывательные самолеты НАТО, которые будут следить за ситуацией на восточной границе Альянса

Во вторник, 17 января, в Румынию прибыли самолеты дальней радиолокационной слежки AWACS Североатлантического альянса. С их помощью НАТО будет следить за военными действиями на восточном фланге Североатлантического союза.

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Об этом сообщил министр обороны Румынии Анхель Тилвар в Facebook.

"В Бухарест прибыли самолеты наблюдения AWACS, откуда они будут передавать информацию НАТО о любых тактических и оперативных перемещениях вблизи границы Альянса. В контексте незаконной войны России против Украины НАТО будет отслеживать военную активность на восточном фланге с помощью самолетов AWACS. Румыния и союзники в безопасности !", - написал министр обороны.

При этом, как отмечают румынские СМИ, сегодня на территории страны находятся по меньшей мере три разведывательных самолета НАТО.

Отметим, что аббревиатура AWACS является общим названием всех самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и слежения. Их главное преимущество в том, что подняв радар в воздух, они могут в несколько раз увеличить дальность обнаружения целей.

Самая аббревиатура AWACS расшифровывается как бортовая система предупреждения и управления. И задачей AWACS является не просто воздушная РЛС, а центр координации действий всех союзников. Эти задачи в воздушных силах НАТО выполняет самолет Boeing E-3 Sentry.

Возможности этой машины являются самыми лучшими в своем классе благодаря самому главному инструменту - многофункциональной импульсно-доплеровской радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой сантиметрового диапазона AN/APY-2. Это та же "тарелка" над самолетом, которая делает один оборот за 10 секунд и весит 3,6 тонны.

E-3 Sentry способен видеть большие высотные цели типа бомбардировщика на расстоянии до 650 км. А маловысотные малоразмерные цели на фоне земли с эффективной площадью рассеяния в 1 кв. метр – на расстоянии до 425 км.

То есть, примерно на таком расстоянии AWACS видит крылатые ракеты, определяет их координаты и может примерно оценить куда именно они нацелены.

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