В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: есть угроза

Утром 30 июля в ряде восточных, южных и центральных областей Украины снова раздались сигналы воздушной тревоги. Жителей этих регионов предупредили об угрозе применения врагом баллистики.

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Об этом указали в Воздушных силах ВСУ. Людей призвали позаботиться о собственной безопасности, пройдя в укрытия.

"Внимание! Днепропетровская, Запорожская, Херсонская, Николаевская, Кировоградская, Черкасская области – угроза применения баллистики!" – говорилось в сообщении от 09:36.

В ВС ВСУ подчеркнули, что в областях, где объявлена тревога, есть угроза применения баллистического вооружения.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!" – добавили военные.

Угроза российских обстрелов также распространилась на Донетчину, Харьковщину и Полтавщину. В то же время Луганщина и АР Крым обозначаются на карте "темно-красными" уже месяцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, ночью 30 июля РФ атаковала Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели: четыре "Шахеда" и четыре разведывательных БПЛА.

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