В Самарской области атакован Сызранский НПЗ: произошел пожар. Фото и видео

Ночью 15 сентября украинские войска массированно атаковали Самарскую область РФ. Целью удара на территории региона стал Сызранскй нефтеперерабатывающий завод.

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В результате атаки на территории предприятия возник пожар. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты обстрела

По предварительной информации, после прилета украинских беспилотников на Сызранском НПЗ горят резервуары с нефтепродуктами. Огромный столб черного дыма поднимается над промышленной зоной.

В целом на Сызранском НПЗ зафиксировано несколько точек горения после атаки украинских БПЛА. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что регион атаковали БПЛА.

По информации российского чиновника, в течение ночи Самарскую область атаковали более 40 беспилотников. Губернатор подтвердил, что после атаки зафиксированы повреждения промышленного предприятия и жилых домов.

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При этом он утверждает, что силы ПВО и мобильные огневые группы "отразили массированный удар". Федорищев отметил, что в регионе работает оперативный штаб.

Что известно о предприятии

Сызранский нефтеперерабатывающий завод – крупное градообразующее предприятие в Самарской области РФ, входящее в состав структуры "Роснефти". Проектная перерабатывающая мощность составляет около 8,5–8,9 млн тонн нефти в год. НПЗ производит автомобильные бензины (АИ-92, АИ-95), дизельное топливо стандарта Евро-5, мазут, авиакеросин, битум. В среднем за год завод выпускает порядка 1,5 млн тонн дизеля и 800 тыс. тонн бензина.

Перерабатывает западносибирскую нефть, а также сырье, добываемое в Самарском регионе ("Самаранефтегаз"). Сызранский НПЗ играет стратегическую роль в системе снабжения российских оккупационных войск по нескольким ключевым направлениям.

НПЗ влияет на поставки дизельного топлива для бронетехники. Завод производит существенные объемы дизельного топлива, закрывающие потребности Центрального и Южного военных округов.

Также завод выпускает реактивное топливо, применяемое для заправки военной авиации (истребителей, бомбардировщиков и транспортных самолетов ВКС РФ).

Из-за высокого значения завода для военно-промышленного комплекса и логистики РФ, Сызранский НПЗ регулярно становится целью для атак украинских БПЛА.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова поддержать деэскалацию путем взаимного прекращения ударов по критической инфраструктуре. Киев пойдет на такой шаг, если американской стороне удастся обеспечить реальную готовность России долгосрочно прекратить эти атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 сентября Силы обороны Украины очень эффективно нанесли удары по законным военным целям в Таганроге Ростовской области. Защитники "добили" последний действующий зенитно-ракетный комплекс в этом районе. Также они поразили склад ГСМ на местном военном аэродроме и вражеские запасы дронов типа "Молния".

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