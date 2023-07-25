В Сенате США намекнули Байдену, что пора дать Украине истребители F-16: что известно

В американском Сенате призвали продолжать военную поддержку Украины и "проанализировать новые возможности" для Сил обороны, такие как современные истребители F-16. Политики-демократы Марк Келли (сенатор от штат Аризона) и Тэмми Дакворт (сенаторка от штат Иллинойс) заявили: "Мы должны оставаться непоколебимыми в нашей вере в украинский народ и неуклонно работать над тем, чтобы обеспечить ему необходимую поддержку".

Видео дня

Об этом Келли и Дакворт, оба бывшие военные, написали в блоге для The New York Times, опубликованном 24 июля. Они подчеркнули, что война динамична, намекнув, что пора расширять военную помощь.

В начале полномасштабного вторжения Россия обладала одними из крупнейших вооруженных сил в мире, и многие предполагали, что РФ "пройдет через Украину" и захватит Киев за считанные недели, если не дни. Но этого не произошло. "Ограниченность российской военной техники, подготовки и дисциплины быстро стала очевидной, как и сила украинской решимости", – заявили американские сенаторы в статье.

Они отметили, что с самых первых дней большой войны понимали: помощь со стороны Соединенных Штатов будет иметь решающее значение для победы Украины.

США должны оставаться приверженными тому, чтобы Украина получала ракеты, артиллерийские снаряды и другие боеприпасы, от которых напрямую зависит возможность проведения любых операций. "И мы должны сделать это, анализируя, где новые возможности, такие как современные истребители, могут дать Украине преимущество", – отметили Келли и Дакворт.

Они уверены, что расширение помощи на фоне быстро развивающегося конфликта необходимо.

Так, в первые недели войны Javelin и Stinger свели на нет преимущество российской бронетехники и авиации. Затем российские позиции поразила дальнобойная мобильная артиллерия. После этого высокомобильные артиллерийские ракетные комплексы наносили удары по стратегических целях в тылу оккупантов, а затем были боевые танки для прорыва.

Бывшие военные подчеркнули: они понимают, что не каждая система вооружения может быть быстро передана и использована на поле боя. Это, безусловно, относится и к F-16.

"Вот почему в марте мы призвали Пентагон проанализировать, что потребуется для обучения украинских пилотов и специалистов по техническому обслуживанию", – отметили сенаторы.

Они также поддержали передачу ВСУ кассетных боеприпасов, напомнив, что российские войска используют уже используют такие снаряды – в том числе по населенным пунктам.

Келли и Дакворт заявили: США придется идти на трудные шаги. "Некоторые будут критиковать наши решения как слишком медленные; другие скажут, что они зашли слишком далеко. Важно то, что Соединенные Штаты продолжают лидировать в поддержке Киева, потому что, несмотря на то, что война продолжается уже второй год, ставки не снизились ни на дюйм", – сказано в статье.

Сенаторы указали на то, что украинские Силы обороны уже несколько недель ведут контрнаступление, надеясь, что при правильной тактике, решительности и с западным оборудованием они смогут вернуть свою страну. Российский диктатор Владимир Путин тем временем продолжает полагаться на веру в то, что он "сможет пережить Запад и завоевать Украину, а затем перейти к своей следующей цели".

"Жизненно важно, чтобы он потерпел неудачу. Мир с украинской победой безопаснее. Это мир, в котором мы можем еще больше укрепить альянс НАТО и создать оплот против тиранов, подобных Путину", – подытожили американские политики.

Как писал OBOZREVATEL:

– 21 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что уже через несколько недель начнется обучение украинских летчиков на F-16. Оно будет проходить в Европе и продлится несколько месяцев.

– Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби считает, что Украина может получить F-16 ближе к концу года. Однако, по его мнению, эти самолеты не изменят ход войны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!