В сети показали, как выглядят повестки от ТЦК, отправленные по почте: что чревато их игнорированием. Фото

"Укрпочта" начала посылать военнообязанным повестки, сгенерированные через электронный реестр. С 17 сентября уже было отправлено не менее 6000 таких повесток.

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В сети появились фото первых повесток, поступающих по домашним адресам военнообязанным. Эти повестки созданы Реестром военнообязанных, подписаны электронными подписями начальников территориальных центров комплектования ВСУ и содержат QR-код для подтверждения.

"Укрпочта" печатает и рассылает их адресатам, у которых нет отсрочки или они не оформили ее, и пригодны к военной службе.

На явку в ТЦК после получения повестки предоставляется 14 дней. К тому же повестка будет считаться врученной даже в том случае, если лицо ее не получило лично или его не было по месту регистрации.

В случае если лицо не явилось его ждет административная ответственность. После этого ТЦК направляет данные в полицию о розыске личности. Полиция по соответствующим обращениям будет доставлять нарушителей в ТЦК, а в случае невозможности через суд их могут лишить прав управления транспортом до выполнения требований ТЦК или их отзыва.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство выделило 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца 2024 года. Это решение было принято на заседании Кабмина 24 сентября. Согласно пояснительной записке Минэкономики, планируется печатать 300 тысяч повесток ежемесячно.

Ранее адвокаты пояснили, что ТЦК будут отправлять повестки на последнее известное место регистрации военнообязанного, который не обновил вовремя свои данные. В таком случае повестка будет считаться врученной, а если человек отказался от нее или не поставил подпись, ТЦК отправит еще одну.

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