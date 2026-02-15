В сети появились архивные кадры разрушенного Купянска, которые показали пограничники бригады "Месть". На видео – последствия российских обстрелов: изуродованные дома, разрушенные подъезды и пустые квартиры.

Кадры показывают, как агрессия оставляет после себя только руины там, где раньше кипела жизнь. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

Архивное видео демонстрирует реальное состояние Купянска после обстрелов. Разбитые стены, выгоревшие этажи и изуродованные подъезды стали молчаливыми свидетелями той жизни, которая здесь когда-то была.

Внутри одного из домов остались только диван и телевизор, а на серой земле – яркие игрушки, которыми больше никогда не будут играть дети.

Кадры контрастируют с обыденностью мирной жизни и наглядно показывают след российской агрессии: там, где были города, остаются руины; там, где были дома – пустота.

Государственная пограничная служба Украины ежедневно сдерживает врага, не позволяя ему превратить украинские города в безжизненные обломки.

В конце января на Харьковщине российские оккупанты пытались прорваться в направлении Купянска-Узлового, который ранее "захватил" в своем лживом отчете начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Попытку вражеского штурма отбили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ опровергли очередное заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о якобы захвате Купянска-Узлового. Украинские военные подтвердили, что поселок не только не находится под контролем захватчиков, но и даже не примыкает к непосредственной линии соприкосновения.

