В сети показали жуткие фото с места прилета БПЛА в Харькове: огромная воронка и сгорела 'скорая'

Российские оккупационные войска вечером в пятницу, 1 марта, в очередной раз нанесли удар по Харькову. В сети показали жуткие фото с места прилета ударных БПЛА.

Соответствующие кадры были опубликованы в местных Telegram-каналах. "Шахед" ночью прилетел в жилой квартал города, у домов были уничтожены автомобили и образовалась огромная воронка.

Одним из уничтоженных автомобилей была карета скорой помощи. Этой атакой россияне в очередной раз доказывают, что они обычные террористы, уничтожающие гражданские объекты и людей в Украине.

Ранее сообщалось, что страна-агрессор Россия в пятницу, 1 марта, атаковала Харьковщину ударными беспилотниками. Вражеские БПЛА ударили по жилому району в Харькове и частному дому в поселке Большой Бурлук, там погиб гражданский мужчина.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате ночной атаки дронов, осуществленной российскими войсками 2 марта, в Одессе разрушена многоэтажка. Известно о по меньшей мере две жертвы и семь раненых, среди которых – ребенок. На связь не выходят еще семь жителей пораженного российскими террористами дома, идет поисково-спасательная операция.