В сети заявили о российских БТР в Беларуси: есть ли угроза нового нападения. Видео

В субботу, 2 августа, российская техника, а именно БТР, была замечена на улицах белорусского Гомеля. В частности, это может означать, что в республике действуют или готовятся действовать военные соседней страны с неозвученными задачами.

Об этом пишут оппозиционные СМИ. Отмечается, что "парад" проходил на фоне "дня ВДВ", однако у местных вызывают опасения опознавательные знаки: красные квадраты и повязки у командиров.

"2 августа в Гомеле, прямо на улицах города, появились бронетранспортеры с подозрительными знаками. Некоторые имеют противодронные дуги кустарного производства, у командиров – красные повязки, а на самих БТР – красные квадраты. Это не просто техника на параде ко Дню ВДВ. Такие метки являются типичными для российских оккупационных войск в Украине. И то, что эти БТРы выкатили не на полигон, а к центру города, – тревожный сигнал", – пишут белорусские СМИ.

В свою очередь на увиденное отреагировали в Центре противодействия дезинформации. Там считают, что враг использует тему Беларуси исключительно для информационных вбросов против Украины.

"На разного рода видео с той стороны с техникой не стоит реагировать. Военной угрозы оттуда нет сейчас", – написал в Telegram руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Что предшествовало

Беларусь начала формирование новой бригады сил спецопераций армии, которая будет базироваться в Гомельской области, граничащей с Украиной. Ситуация вокруг республики "очень сложная", поэтому белорусские военные "выполняют задачи по прикрытию участков границы".

Кроме того, Беларусь наращивает оборонное производство для нужд российского ВПК. На фоне западных санкций Россия ищет альтернативы получения компонентов своего вооружения.

Ранее в СВР рассказали, что белорусский диктатор Александр Лукашенко снова использует мигрантов как инструмент давления на ЕС.

Также украинская разведка раскрыла данные танкеров "теневого флота" РФ. На их основе был обновлен соответствующий черный список.

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