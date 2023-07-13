В Севастополе грузовик окупантов раздавил пешехода, смял авто и влетел в троллейбус: момент смертельного ДТП попал на видео

Во временно оккупированном Севастополе российские захватчики устроили ужасное ДТП. Во время аварии грузовик окупантов раздавил пешехода, смял авто и влетел в троллейбус.

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Момент смертельного ДТП попал на видео. Его опубликовал журналист Денис Казанский.

По его словам, в результате ДТП один человек погиб, еще несколько человек получили тяжелые травмы.

"В Севастополе военный грузовик российских оккупантов на полной скорости раздавил пешехода, смял гражданские автомобили и влетел в троллейбус. Один погибший, несколько человек получили тяжелые травмы. Так выглядит "защита от украинских фашистов", – отметил Казанский.

Напомним, во временно оккупированной части Луганской области российские военнослужащие, вторгшиеся в чужую страну "защищать народ Донбасса", намеренно спровоцировали ДТП с гражданским автомобилем. "Освободителям" не понравилось, что их танк хочет обогнать "Газель", и они резко развернули боевую машину поперек дороги.

На деоккупированной Херсонщине обнаружены новые жертвы военных преступлений российских войск. Правоохранители нашли неподалеку от Херсона расстрелянный захватчиками автомобиль с людьми, который оккупанты затем раздавили танком.

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