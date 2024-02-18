В Севастополе после ранений на войне в Украине скончался командующий 18-й армией ВС РФ Магомедали Магомеджанов. Фото

В больнице Севастополя во временно оккупированном Крыму скончался командующий 18-й армией ВС РФ Магомедали Магомеджанов. Жизнь военного преступника логически закончилась 14 февраля в результате ранений, полученных на фронте.

"СВО" в Украине была для него четвертой – воевал на Северном Кавказе, Дагестане и Сирии. Об этом сообщил в Telegram глава Дагестана Сергей Меликов.

Кремлевского прихвостня похоронили "со всеми воинскими почестями" в дагестанской деревне Хлют.

Напомним, ранее на Херсонском направлении пьяный оккупант застрелил экс-командира танкового батальона подполковника Станислава Клюкина. Вместе с ним на "концерт Кобзона" отправилось еще 3 оккупанта.

Дело пытались замять, однако не удалось. Теперь, вероятно, виновный будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Также ВСУ ударом по Лисичанску в Луганской области 3 февраля "денацифицировали" коллаборанта Алексея Потелещенко. Также погибли депутаты "ЛНР" Артем Тростянский и Иван Жушма.

Пропагандисты утверждали, что ВСУ нанесли удар по пекарне в оккупированном городе, из-за чего якобы погибли 28 человек, еще 10 пострадали.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские бойцы ликвидировали российского боевика и пропагандиста Глеба Козлова. Предатель родом из Донбасса воевал против Украины как на поле боя, так и в информационном пространстве.

– Также в районе российского Брянска украинские воины ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ. Те проходили подготовку для участия в войне против Украины.