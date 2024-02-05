ВСУ ударом по Лисичанску ликвидировали 'министра ЧС' оккупантов: всплыли подробности

Оккупационный руководитель "МЧС ЛНР" Алексей Потелещенко 3 февраля был ликвидирован в результате удара ВСУ по оккупированному Лисичанску Луганской области.

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Об этом заявили российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на "представителя ведомства". Оккупационный глава "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил смерть "министра".

Пропагандисты утверждают, что ВСУ нанесли удар по пекарне в оккупированном городе, из-за чего якобы погибли 28 человек.

По их словам, в здании якобы находились "мирные жители", однако, по данным некоторых источников, в пекарне отмечал день рождения "депутат ЛНР" Иван Жушма.

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