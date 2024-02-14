В Херсонской области пьяный оккупант застрелил российского подполковника и еще нескольких 'побратимов'. Фото

Пьяный оккупант на Херсонском направлении, в военной части 12315, застрелил экскомандира танкового батальона подполковника Станислава Клюкина. Вместе с ним на "концерт Кобзона" отправилось еще 3 кафира.

Об этом сообщил в соцсети Х (exTwitter) блоггер Necro Mancer. По его словам, убийцей стал ефрейтор того же полка. Он ликвидировал "побратимов" в ночь с 27 на 28 ноября 2023 года.

Блогер отметил, что дело пытались "замять", однако не удалось. Теперь, вероятно, виновный будет привлечен к дисциплинарной ответственности.

Напомним, ранее украинские воины ликвидировали российского боевика и пропагандиста Глеба Козлова. Предатель родом из Донбасса воевал против Украины как на поле боя, так и в информационном пространстве. По версии оккупантов, пропагандист "дрался до конца за своих родных, за свою землю".

Как сообщал OBOZ.UA:

– На Запорожском направлении ВСУ ликвидировали вражеского оператора FPV-дронов с позывным "Астап". Оккупант не только активно участвовал в боевых действиях в Украине, но и хвастался в сети "охотой на нацистов".

– В ночь на 14 февраля украинские воины на Авдеевском направлении сожгли колонну вражеской техники. Захватчики пытались опрокинуть ее в Авдеевку.