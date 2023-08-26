В северо-восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

В ночь на субботу, 26 августа, Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев о возможном применении российскими оккупационными войсками баллистического вооружения. В связи в этим в северных и восточных областях Украины объявили воздушную тревогу.

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Об этом написали на официальном канале ПС ВСУ в Telegram в 00:42. Украинцев призвали находиться в безопасных местах.

Тревога была объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Черкасской областях.

В 1:03 в Воздушных силах объявили отбой угрозы.

Отметим, что на протяжении 25 августа, по всей Украине шесть раз была объявлена воздушная тревога. Оккупанты поднимали в небо истребители МиГ-31К – носители ракет "Кинжал". При этом пусков ракет зафиксировано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 августа в нескольких областях в центре и на востоке Украины еще раз объявили воздушную тревогу. Украинские военные предупредили, что российские оккупанты запустили ударные дроны "Shahed".

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