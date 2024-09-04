В шести операционных спасают жизнь: появились данные о состоянии пострадавших в результате удара РФ по Львову

В результате массированных ракетных ударов по Львову в больницы Первого медобъединения были доставлены 35 пострадавших, большинство из которых имеют тяжелые взрывные и осколочные ранения. Медицинские бригады работают в усиленном режиме, спасая жизнь критических пациентов у шести операционных.

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Об этом OBOZ.UA рассказала Наталья Матолинец, медицинский директор Первого медобъединения Львова. Раненых транспортировали каретами скорой помощи непосредственно из мест взрывов. В общем, они были распределены между тремя основными медицинскими учреждениями Львова:

больница Святого Луки – приняла 18 пациентов, большинство из которых имеют тяжелые ранения разной степени;

– приняла 18 пациентов, большинство из которых имеют тяжелые ранения разной степени; больница Святого Пантелеймона – приняла 14 пострадавших, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи;

– приняла 14 пострадавших, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи; больница Святого Николая – в эту больницу были доставлены трое детей, получивших ранения во время взрывов.

Большинство пациентов получили тяжелые взрывчатые и осколочные ранения. Основные типы травм включают в себя:

ранение туловища, грудной клетки, конечностей и лица;

повреждение внутренних органов, в том числе травмы легких и сосудов.

Из-за характера полученных травм состояние многих пациентов остается критическим. Сейчас в операционных работают травматологические медицинские бригады, делающие все возможное для спасения жизни пострадавших.

"Развернуты операционные, развернуты травматологические бригады для оказания медицинской помощи. Сейчас работает шесть операционных для спасения жизни пациентов, которые являются самыми критичными. Из поступивших пациентов есть 11, которые сортированы как красные, то есть находятся в критическом состоянии ", - отметила Матолинец.

Для оказания экстренной помощи были развернуты дополнительные операционные и мобилизованные все ресурсы. Медицинские бригады работают в усиленном режиме, выполняя сложные хирургические вмешательства стабилизации состояния пациентов. На данный момент у шести операционных одновременно проводятся операции по спасению критических пациентов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, утром 4 сентября в Кривом Роге прозвучали взрывы, известно о ракетном попадании в объект гражданской инфраструктуры в центре города. В результате атаки пострадали 5 человек, также было повреждено более 10 многоэтажек.

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