Оккупанты ударили по Кривому Рогу, есть прилет в объект гражданской инфраструктуры: пострадали пять человек. Фото

Утром 4 сентября в Кривом Роге прозвучали взрывы, известно о ракетном попадании в объект гражданской инфраструктуры в центре города. В результате атаки пострадали 5 человек, также было повреждено более 10 многоэтажек.

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Об этом сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул. В результате попадания в центре города перекрыли несколько улиц.

"Ракетное попадание в объект гражданской инфраструктуры в центре города. От взрывной волны пострадало более 10 многоэтажек. Пока, слава богу, все живы. Пятеро пострадавших, не тяжелые. Городской штаб помощи людям (стройматериалы, заявления на материальную помощь от города) разворачивается в школе № 103 (бывшая ул. Костенко, 23). Работают все аварийные, медицинские и коммунальные службы", – говорится в сообщении.

Из-за обстрелов в городе временно остановлено движение на отрезке от Святогеоргиевской улицы до площади Домностроителей. Вагоны маршрутов №2, 5, 7, 9, 22, 25, 27 в направлении станции Кривой Рог-Главный разворачиваются на кольце Героев АТО. Маршруты №9 и 14 работают на участке от станции Кривой Рог-Главный до площади Домностроителей.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что пострадали пять человек: женщины в возрасте 62, 83 и 84 года, а также 70-летний мужчина.

Кроме того, пострадала 10-летняя девочка, она находится в больнице. Другие пострадавшие будут лечиться дома. В городе повреждена гостиница, а в нескольких многоэтажках выбиты окна.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 сентября на Киевщине раздались взрывы, оккупанты атаковали регион ракетами. В области сработала противовоздушная оборона.

Как сообщал OBOZ.UA, на рассвете 4 сентября во время воздушной тревоги во Львове раздались взрывы. Российские террористы атаковали город ракетами "Кинжал". Есть погибшие и пострадавшие, в том числе дети.

Напомним, что в ночь на среду, 4 сентября, страна-агрессор Россия устроила комбинированную атаку на Украину, применив ударные беспилотники типа Shahed и ракеты разных типов. Еще с вечера враг запустил БПЛА, а после 02:00 поднял в небо по меньшей мере пять бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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