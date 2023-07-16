В школах оккупированной Донетчины в туалетах повесили стихи о России. Фотофакт

Российские оккупанты и назначенные ими "гауляйтеры" продолжают массированную пропагандистскую обработку украинских детей в Донецкой области. В частности, сейчас в школах на оккупированной части региона появились плакаты с призывом к школьникам изучить стихотворение о безумной "любви" к государству-агрессору.

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Примечательно, что для размещения пафосных пропагандистских стихотворных агиток оккупанты выбрали символические места: их повесили на стенах в школьных туалетах и предлагают детям впитывать пропаганду во время посещения уборных. Фото пропагандистского "шедевра" опубликовали в группе "Мариуполь Сопротивление".

"Оккупационные власти на Донетчине продолжают промывать мозги детям. Даже пока они моют руки. В туалетах школ временно оккупированных районов Донецкой области развесили плакаты с призывом изучить стихотворение о России. Детей повсюду преследует агрессивная пропаганда. Настоящий фашизм", – отмечено в сообщении.

Судя по примитивным рифмованным строкам, захватчики рассчитывают заставить украинских детей полюбить государство-агрессора, которая убивала их земляков и разрушала их города.

В то же время, как писал OBOZREVATEL, на Запорожье коллаборанты по школам возят москвича-"поисковика", подозреваемого в педофилии после проведения им "урока мужества" в одном из учебных заведений Забайкальского края. Тогда он остался безнаказанным.

Сейчас о "мужестве" захватчик рассказывает уже украинским детям.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал передачу Украине кассетных боеприпасов. При этом он цинично соврал, что российские оккупанты якобы ни разу не применяли такое оружие против Украины.

Однако с февраля прошлого года Россия сотни раз использовала кассетные бомбы в Украине. Преимущественно ими оккупанты били по жилой застройке и социальной инфраструктуре, неизменно провоцируя много жертв и пострадавших среди гражданского населения.